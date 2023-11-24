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В регионе Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 24.11.2023
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12:43 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911547245.html
В регионе Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 7,1
В регионе Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 7,1 - РИА Новости, 24.11.2023
В регионе Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 7,1
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в регионе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:43
2023-11-24T12:43
в мире
тихий океан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в регионе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.Землетрясение зафиксировано в 09.05 по времени UTC (12.05 мск) в 547 километрах к северо-западу от острова Сайпан на Северных Марианских островах в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).
https://ria.ru/20231124/sakhalin-1911488752.html
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в мире, тихий океан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тихий океан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В регионе Марианских островов произошло землетрясение магнитудой 7,1

В регионе островов Мауг в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано в регионе островов Мауг в архипелаге Марианских островов в Тихом океане, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.
Землетрясение зафиксировано в 09.05 по времени UTC (12.05 мск) в 547 километрах к северо-западу от острова Сайпан на Северных Марианских островах в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Северные Марианские острова – административное образование в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,4
08:38
 
В миреТихий океанЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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