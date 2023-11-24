https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911483115.html

На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.11.2023

На севере Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:55

2023-11-24T06:55

2023-11-24T06:55

происшествия

северо-байкальский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС. "Вечером, 23 ноября в 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. По предварительной информации толчки, интенсивностью 2-3 балла, ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обследования спасателей, разрушений не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20231119/zemletryasenie-1910345322.html

северо-байкальский район

россия

республика бурятия

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происшествия, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия