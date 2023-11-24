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На севере Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.11.2023
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06:55 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/zemletryasenie-1911483115.html
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 24.11.2023
На севере Бурятии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:55
2023-11-24T06:55
происшествия
северо-байкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС. "Вечером, 23 ноября в 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. По предварительной информации толчки, интенсивностью 2-3 балла, ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам обследования спасателей, разрушений не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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северо-байкальский район
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республика бурятия
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происшествия, северо-байкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика бурятия
Происшествия, Северо-Байкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Республика Бурятия
На севере Бурятии произошло землетрясение

МЧС: на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 24 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Северо-Байкальском районе Бурятии накануне вечером, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского главка МЧС.
"Вечером, 23 ноября в 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. По предварительной информации толчки, интенсивностью 2-3 балла, ощущались в населенных пунктах Кумора и Новый Уоян", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по результатам обследования спасателей, разрушений не выявлено, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
 
ПроисшествияСеверо-Байкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияРеспублика Бурятия
 
 
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