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"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России - РИА Новости, 24.11.2023
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06:30 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911482342.html
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России - РИА Новости, 24.11.2023
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:30
2023-11-24T06:30
россия
украина
владимир зеленский
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан."Так вот как выглядит питаемая кокаином мания величия", — заявил The Futurist Devil."Перевод: мы выиграем войну, щекоча гиганта перышком", — пошутил Kim Dotcom."Покалеченная Украина тоже может вводить санкции?" — удивился Unresolved Mystery :)."Никому нет дела!" — отметил Anniec."Иронично, но в списке отсутствует крайне важное имя — твое", — прокомментировал Terry Morris.В четверг на сайте президента Украины опубликовали указ, согласно которому вводятся санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, большинство которых — из России.
https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html
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россия, украина, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Санкции в отношении России

"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан.
«
"Так вот как выглядит питаемая кокаином мания величия", — заявил The Futurist Devil.
"Перевод: мы выиграем войну, щекоча гиганта перышком", — пошутил Kim Dotcom.
"Покалеченная Украина тоже может вводить санкции?" — удивился Unresolved Mystery :).
"Никому нет дела!" — отметил Anniec.
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"Иронично, но в списке отсутствует крайне важное имя — твое", — прокомментировал Terry Morris.
В четверг на сайте президента Украины опубликовали указ, согласно которому вводятся санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, большинство которых — из России.
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