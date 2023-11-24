https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911482342.html
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России - РИА Новости, 24.11.2023
"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:30
2023-11-24T06:30
2023-11-24T06:30
россия
украина
владимир зеленский
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_cd7a321ef0e24a63ec36a0284b5cf38a.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан."Так вот как выглядит питаемая кокаином мания величия", — заявил The Futurist Devil."Перевод: мы выиграем войну, щекоча гиганта перышком", — пошутил Kim Dotcom."Покалеченная Украина тоже может вводить санкции?" — удивился Unresolved Mystery :)."Никому нет дела!" — отметил Anniec."Иронично, но в списке отсутствует крайне важное имя — твое", — прокомментировал Terry Morris.В четверг на сайте президента Украины опубликовали указ, согласно которому вводятся санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, большинство которых — из России.
https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883723864_322:0:2901:1934_1920x0_80_0_0_1f92822e4561ba23457ad7d9f1b64016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Санкции в отношении России