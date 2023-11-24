https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911482342.html

"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России

"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России - РИА Новости, 24.11.2023

"Кокаиновая мания величия". Зеленский опозорился попыткой навредить России

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:30

2023-11-24T06:30

2023-11-24T06:30

россия

украина

владимир зеленский

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о новом пакете санкций против российских граждан."Так вот как выглядит питаемая кокаином мания величия", — заявил The Futurist Devil."Перевод: мы выиграем войну, щекоча гиганта перышком", — пошутил Kim Dotcom."Покалеченная Украина тоже может вводить санкции?" — удивился Unresolved Mystery :)."Никому нет дела!" — отметил Anniec."Иронично, но в списке отсутствует крайне важное имя — твое", — прокомментировал Terry Morris.В четверг на сайте президента Украины опубликовали указ, согласно которому вводятся санкции в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, большинство которых — из России.

https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911093500.html

россия

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россия, украина, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии