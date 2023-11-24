https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911755226.html

Франция поприветствовала освобождение группы заложников из сектора Газа

Франция поприветствовала освобождение группы заложников из сектора Газа - РИА Новости, 24.11.2023

Франция поприветствовала освобождение группы заложников из сектора Газа

Париж приветствует освобождение первой группы заложников из сектора Газа и продолжит добиваться освобождения остальных удерживаемых палестинским движением... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T23:26

2023-11-24T23:26

2023-11-24T23:35

в мире

израиль

эммануэль макрон

франция

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Париж приветствует освобождение первой группы заложников из сектора Газа и продолжит добиваться освобождения остальных удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявил французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X."Я приветствую освобождение первой группы заложников. Вместе с посредниками мы продолжаем мобилизовывать усилия, чтобы добиться освобождения всех заложников. Особые мысли обращены к французским заложникам и их семьям. Они могут рассчитывать на нашу решимость", - написал Макрон. В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00". При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем". Соглашение между Израилем ХАМАС предполагает приостановку боевых действий на четыре дня для освобождения 50 заложников из палестинского плена в обмен на 150 заключенных израильских тюрем. Сделка предусматривает возможность продления паузы, если ХАМАС согласится увеличить число освобождаемых заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

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Эвакуация израильских заложников Эвакуация израильских заложников 2023-11-24T23:26 true PT0M47S

Марш в честь освобождения палестинских заложников Марш в честь освобождения палестинских заложников 2023-11-24T23:26 true PT0M26S

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в мире, израиль, эммануэль макрон, франция, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году