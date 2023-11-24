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Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу

Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу - РИА Новости, 24.11.2023

Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу

Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа 25 ноября, заявил в пятницу президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:23

2023-11-24T22:23

2023-11-24T22:29

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа 25 ноября, заявил в пятницу президент США Джо Байден."Сегодняшнее освобождение заложников – это лишь начало процесса. Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем – послезавтра и на следующий день", - сказал Байден в ходе выступления, посвященного ситуации с заложниками в Газе.Как подчеркнул американский лидер, в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат возможность воссоединиться со своими семьями.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире