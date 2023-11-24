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Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу
Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу - РИА Новости, 24.11.2023
Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу
Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа 25 ноября, заявил в пятницу президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:23
2023-11-24T22:23
2023-11-24T22:29
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа 25 ноября, заявил в пятницу президент США Джо Байден."Сегодняшнее освобождение заложников – это лишь начало процесса. Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем – послезавтра и на следующий день", - сказал Байден в ходе выступления, посвященного ситуации с заложниками в Газе.Как подчеркнул американский лидер, в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат возможность воссоединиться со своими семьями.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире
Байден заявил, что следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу
Байден: следующую группу заложников ХАМАС освободят в субботу
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Следующая группа заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, покинет сектор Газа 25 ноября, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Сегодняшнее освобождение заложников – это лишь начало процесса. Мы ожидаем, что новые заложники будут освобождены завтра, затем – послезавтра и на следующий день", - сказал Байден в ходе выступления, посвященного ситуации с заложниками в Газе.
Как подчеркнул американский лидер, в ближайшие дни десятки удерживаемых ХАМАС лиц получат возможность воссоединиться со своими семьями.