СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль
Haaretz: 12 освобожденных заложников из Таиланда посетят медцентр в Израиле
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHТюрьма Офер во время подготовки к освобождению палестинских заключенных в обмен на израильских заложников
Тюрьма Офер во время подготовки к освобождению палестинских заключенных в обмен на израильских заложников
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета Haaretz.
Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил, что 12 тайских заложников были освобождены из сектора Газа.
"Освобожденные заложники из Тайланда пересекли границу Израиля и направляются в медицинский центр Шамир", - говорится в сообщении издания.
В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".