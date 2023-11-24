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СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль - РИА Новости, 24.11.2023
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18:53 24.11.2023 (обновлено: 19:00 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911717192.html
СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль
СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль - РИА Новости, 24.11.2023
СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль
Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:53
2023-11-24T19:00
в мире
таиланд
израиль
сеттха тхависин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета Haaretz.Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил, что 12 тайских заложников были освобождены из сектора Газа."Освобожденные заложники из Тайланда пересекли границу Израиля и направляются в медицинский центр Шамир", - говорится в сообщении издания.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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в мире, таиланд, израиль, сеттха тхависин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Таиланд, Израиль, Сеттха Тхависин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль

Haaretz: 12 освобожденных заложников из Таиланда посетят медцентр в Израиле

© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHТюрьма Офер во время подготовки к освобождению палестинских заключенных в обмен на израильских заложников
Тюрьма Офер во время подготовки к освобождению палестинских заключенных в обмен на израильских заложников - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
Тюрьма Офер во время подготовки к освобождению палестинских заключенных в обмен на израильских заложников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета Haaretz.
Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил, что 12 тайских заложников были освобождены из сектора Газа.
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"Освобожденные заложники из Тайланда пересекли границу Израиля и направляются в медицинский центр Шамир", - говорится в сообщении издания.
В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
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В миреТаиландИзраильСеттха ТхависинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
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