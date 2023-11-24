https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911717192.html

СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль

СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: 12 освобожденных заложников из Таиланда прибыли в Израиль

Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:53

2023-11-24T18:53

2023-11-24T19:00

в мире

таиланд

израиль

сеттха тхависин

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911669526_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8568308f2472a028468b6fa0794de91.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группа из 12 освобожденных в Газе заложников из Таиланда прибыла в Израиль и сейчас направляется в медицинский центр в центральной части страны, сообщает газета Haaretz.Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин подтвердил, что 12 тайских заложников были освобождены из сектора Газа."Освобожденные заложники из Тайланда пересекли границу Израиля и направляются в медицинский центр Шамир", - говорится в сообщении издания.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

таиланд

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, израиль, сеттха тхависин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар