https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911713621.html

Красный Крест начал эвакуацию заложников, удерживаемых в Газе

Красный Крест начал эвакуацию заложников, удерживаемых в Газе - РИА Новости, 24.11.2023

Красный Крест начал эвакуацию заложников, удерживаемых в Газе

Международный комитет Красного Креста (МККК) начинает в эту пятницу многодневную операцию по передаче израильским властям заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:44

2023-11-24T18:44

2023-11-24T19:38

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 24 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) начинает в эту пятницу многодневную операцию по передаче израильским властям заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, говорится в заявлении организации.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. Ранее в пятницу газета Times of Israel сообщила, что первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа."Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) в пятницу начали многодневную операцию, чтобы содействовать освобождению и передаче заложников, удерживаемых в Газе, а также передаче лишенных свободы палестинцев на Западный берег реки Иордан. Операция включает в себя дополнительную поставку в Газу остро необходимой гуманитарной помощи", - сказано в документе.МККК уточняет, что стороны конфликта согласовали подробности проведения операции, в том числе то, кто будет освобожден и когда."Невозможно описать мучительную боль, которую испытывают люди, разлученные с близкими. К счастью, некоторые из них снова будут вместе после долгого невыносимого ожидания. Мы всей душой желаем, чтобы все заложники были освобождены и чтобы гражданское население было защищено от боли и страданий, которые приносит вооруженный конфликт", - приводятся в заявлении слова директора регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем Востоке Фабрицио Карбонии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, красный крест, израиль, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году