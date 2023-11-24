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Первая группа израильских заложников прибыла в Египет, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
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18:30 24.11.2023 (обновлено: 18:40 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911709556.html
Первая группа израильских заложников прибыла в Египет, сообщили СМИ
Первая группа израильских заложников прибыла в Египет, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2023
Первая группа израильских заложников прибыла в Египет, сообщили СМИ
Первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:30
2023-11-24T18:40
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel."Первая группа из 13 израильских заложников, освобожденных ХАМАС (палестинское движение - ред.), пересекла границу Египта после 49 дней, в течение которых их удерживала террористическая группировка в секторе Газа", - говорится в сообщении издания. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с авиабазы Хацерим на юге Израиля, что десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня.В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911673328.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
египет
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, сектор газа
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Палестина, Сектор Газа
Первая группа израильских заложников прибыла в Египет, сообщили СМИ

Times of Israel: первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Первая группа из 13 израильских заложников прибыла в Египет из сектора Газа, сообщает газета Times of Israel.
"Первая группа из 13 израильских заложников, освобожденных ХАМАС (палестинское движение - ред.), пересекла границу Египта после 49 дней, в течение которых их удерживала террористическая группировка в секторе Газа", - говорится в сообщении издания. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с авиабазы Хацерим на юге Израиля, что десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня.
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ХАМАС заявило об ошибке в списках освобождаемых заложников
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В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
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В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильПалестинаСектор Газа
 
 
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