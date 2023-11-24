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Десятки журналистов ожидают освобожденных заложников на авиабазе в Израиле - РИА Новости, 24.11.2023
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17:44 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911689385.html
Десятки журналистов ожидают освобожденных заложников на авиабазе в Израиле
Десятки журналистов ожидают освобожденных заложников на авиабазе в Израиле - РИА Новости, 24.11.2023
Десятки журналистов ожидают освобожденных заложников на авиабазе в Израиле
Десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня, сообщает корреспондент... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:44
2023-11-24T17:44
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЭР-ШЕВА/АВИАБАЗА ХАЦЕРИМ, 24 ноя - РИА Новости. Десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня, сообщает корреспондент РИА Новости с авиабазы Хацерим на юге Израиля. Многие журналисты приехали сюда еще в полдень. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказал РИА Новости, что на данный момент заложники еще в анклаве, а сам обмен ожидается в 16.00 по местному времени (17.00 мск). По словам представителя армии, заложников привезут на авиабазу на машинах, и после короткого медицинского осмотра вертолетами отправят в центр страны для дальнейшего обследования в больницах. Известно, что первая группа заложников, которых должны освободить, насчитывает 13 человек.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Десятки журналистов ожидают освобожденных заложников на авиабазе в Израиле

Десятки журналистов ждут освобожденных заложников на авиабазе на юге Израиля

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
БЕЭР-ШЕВА/АВИАБАЗА ХАЦЕРИМ, 24 ноя - РИА Новости. Десятки журналистов ожидают прибытия первой группы заложников, освобожденных из сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС о прекращении огня, сообщает корреспондент РИА Новости с авиабазы Хацерим на юге Израиля.
Многие журналисты приехали сюда еще в полдень.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказал РИА Новости, что на данный момент заложники еще в анклаве, а сам обмен ожидается в 16.00 по местному времени (17.00 мск).
По словам представителя армии, заложников привезут на авиабазу на машинах, и после короткого медицинского осмотра вертолетами отправят в центр страны для дальнейшего обследования в больницах.
Известно, что первая группа заложников, которых должны освободить, насчитывает 13 человек.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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