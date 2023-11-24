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Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту - РИА Новости, 24.11.2023

Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

Первую группу израильских заложников в секторе Газа передали представителям Красного креста, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:36

2023-11-24T17:36

2023-11-24T18:02

в мире

красный крест

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

сектор газа

египет

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Первую группу израильских заложников в секторе Газа передали представителям Красного креста, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источники.По данным СМИ, освобожденных сначала вывезут в Египет, и уже оттуда через КПП "Нитсана" они вернутся в Израиль.Уточняется, что группа заложников состоит 13 женщин и детей.В пятницу утром Channel 13 сообщил, что Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу.Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС, которое удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в Газе будет коротким, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа, египет, армия обороны израиля (цахал), катар