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Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту - РИА Новости, 24.11.2023
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17:36 24.11.2023 (обновлено: 18:02 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/zalozhniki-1911687331.html
Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту
Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту - РИА Новости, 24.11.2023
Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту
Первую группу израильских заложников в секторе Газа передали представителям Красного креста, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T17:36
2023-11-24T18:02
в мире
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
сектор газа
египет
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Первую группу израильских заложников в секторе Газа передали представителям Красного креста, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источники.По данным СМИ, освобожденных сначала вывезут в Египет, и уже оттуда через КПП "Нитсана" они вернутся в Израиль.Уточняется, что группа заложников состоит 13 женщин и детей.В пятницу утром Channel 13 сообщил, что Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу.Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС, которое удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в Газе будет коротким, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231124/toplivo-1911515452.html
израиль
сектор газа
египет
катар
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в мире, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, сектор газа, египет, армия обороны израиля (цахал), катар
В мире, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Египет, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Катар
Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

Kan: группу из 13 израильских заложников в секторе Газа передали Красному Кресту

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDАвтомобили Красного Креста в секторе Газа
Автомобили Красного Креста в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Автомобили Красного Креста в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя — РИА Новости. Первую группу израильских заложников в секторе Газа передали представителям Красного креста, сообщила радиостанция Kan со ссылкой на источники.
По данным СМИ, освобожденных сначала вывезут в Египет, и уже оттуда через КПП "Нитсана" они вернутся в Израиль.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
ХАМАС: обмен заложниками с Израилем пройдет по формуле "один к трем"
Вчера, 17:58
Уточняется, что группа заложников состоит 13 женщин и детей.
В пятницу утром Channel 13 сообщил, что Управление тюрем Израиля получило список из 39 палестинских заключенных, которых планируется освободить в рамках сделки. Так, около полудня по израильскому времени эту группу должны были перевести в тюрьму Офер на Западном берегу.
Сегодня в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС, которое удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.
Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
12:28
Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что прекращение огня в Газе будет коротким, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Автоцистерна с топливом въезжает в сектор Газа
Израиль пропустил цистерны с топливом в сектор Газа
10:53
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАССектор ГазаЕгипетАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Катар
 
 
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