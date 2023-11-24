https://ria.ru/20231124/zaklyuchennye-1911744332.html

СМИ: автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибывают в Бейтунию

СМИ: автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибывают в Бейтунию - РИА Новости, 24.11.2023

СМИ: автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибывают в Бейтунию

Автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибывают из израильской тюрьмы в населенный пункт Бейтуния на Западном берегу, сообщает телеканал "Аль-Акса". РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T21:31

2023-11-24T21:31

2023-11-24T21:31

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911739313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_854e2fc1f74a6fc3bfe186f520283fc8.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Автобусы с бывшими палестинскими заключенными прибывают из израильской тюрьмы в населенный пункт Бейтуния на Западном берегу, сообщает телеканал "Аль-Акса". Ранее источник РИА Новости сообщил, что Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины, в соответствии с соглашением между Израилем и палестинским движением ХАМАС. "Автобусы с палестинскими заключенными начали прибывать из израильской тюрьмы Офер в Бейтунию на Западном берегу", - говорится в сообщении телеканала. В пятницу в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа ХАМАС. В четверг телеканал Al Qahera News со ссылкой на египетский источник сообщал, что 39 палестинских детей и женщин будут освобождены из израильских тюрем в рамках гуманитарного перемирия. В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и ХАМАС. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети. Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар