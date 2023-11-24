https://ria.ru/20231124/yamal-1911620908.html

Около 16 тысяч многодетных семей проживают на Ямале

Около 16 тысяч многодетных семей проживают на Ямале - РИА Новости, 24.11.2023

Около 16 тысяч многодетных семей проживают на Ямале

Около 16 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 54 тысяч детей, проживают сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:57

2023-11-24T14:57

2023-11-24T14:57

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ноябрьск

новый уренгой

дмитрий артюхов

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 54 тысяч детей, проживают сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Многодетные семьи - предмет особой гордости на Ямале, отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов, представивший достижения региона на Дне ЯНАО, который проходит в четверг на Международной выставке-форуме "Россия" Ямала. По информации пресс-службы, Ямал относится к регионам с высоким уровнем рождаемости. С начала года в округе родились более пяти тысяч детей. Треть семей в округе – многодетные, за последние пять лет их число увеличилось почти на четверть. В округе предусмотрен обширный комплекс мер поддержки семей с детьми: сегодня их около 30. При рождении ребенка каждая мама получает набор более, чем из 50 предметов – все необходимое в первый год жизни. С 1 июня 2019 года северянки получили более 28 тысяч коробок "Малышу Ямала". Семьям, которые уже получали подарочный набор, на последующих малышей в качестве альтернативы предоставляется электронный сертификат номиналом 32 тысячи рублей на покупку детских товаров. На второго ребенка в дополнение к федеральному маткапиталу выплачивается региональный - в размере 150 тысяч рублей. На третьего и последующих детей Ямал предоставляет один из самых больших в стране маткапиталов – полмиллиона рублей. Кроме того, благодаря федеральной и региональной программам "Молодая семья" можно улучшить жилищные условия, а в рамках окружной программы это могут сделать и ямальцы в возрасте 36+. Многодетные семьи могут получить земельный участок для строительства собственного дома или взять компенсацию, направив ее на покупку недвижимости или оплату ипотеки. Как подчеркнул Артюхов на открытии Дня ЯНАО, в регионе большое внимание уделяется образованию, здесь внедряют полноценную систему работы с одаренными детьми. Открыт Центр одаренных детей, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников поощряют денежными выплатами, к олимпиадному движению привлекают всех школьников, вовлекают их в изучение сложных предметов: математики и физики. В каждой школе работает олимпиадный координатор, около тысячи педагогов прошли специальную подготовку. По данным пресс-службы, в ЯНАО также строятся кванториумы: в активной стадии возведения - здания в Ноябрьске и Новом Уренгое, проектируется объект в Салехарде. Улучшаются условия для занятий спортом: за последние пять лет открылось 45 новых спортивных учреждений, в планах почти столько же. Для развития талантов закупаются новые музыкальные инструменты, а школы искусств становятся более современными: ДШИ Ханымея и Лабытнанги уже кардинально преобразовали, на очереди еще шесть объектов. Ребята ежегодно отправляются в летние творческие школы в Суздале и Тарусе.

https://ria.ru/20231123/detskie_sady-1911377166.html

https://ria.ru/20231123/meditsina-1911345149.html

ямал

ноябрьск

новый уренгой

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, ноябрьск, новый уренгой, дмитрий артюхов