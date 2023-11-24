https://ria.ru/20231124/yakutiya-1911637907.html

В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья"

В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья" - РИА Новости, 24.11.2023

В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья"

Размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

2023-11-24T15:27

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911637311_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_ddaba983e0f54d9bdbbd19fc9d17e544.jpg

ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что до 1 января 2024 года сумма выплаты составляет 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи. "Главой Якутии Айсеном Николаевым приняты решения о предоставлении с 1 января 2024 года дополнительных социальных выплат. В два раза – до 300 тысяч рублей – будет увеличен размер республиканского материнского капитала "Семья" при рождении третьего и последующего ребенка. Также многодетные семьи могут рассчитывать на другие выплаты в рамках президентского нацпроекта "Демография", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Николаев, принятые меры поддержки позволяют Якутии сохранять высокий уровень рождаемости, в том числе увеличения количества детей, рожденных третьими и последующими. "Владимир Владимирович Путин назвал демографический рост в Якутии главным успехом республики", – приводятся слова главы региона. С 2011 года право на республиканский маткапитал "Семья" возникает при рождении третьего ребенка или последующих детей. Среди условий - российское гражданство, постоянное проживание на территории Якутии не менее пяти лет. "За последние пять лет суммы прямых выплат при рождении ребенка в Якутии выросли в 4 раза и достигли 26 миллиардов рублей. Благодаря комплексу мер поддержки Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения. Из года в год растёт количество многодетных семей. Сегодня в Якутии в 34 тысячах многодетных семей растут 119 тысяч детей", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231120/vyplaty-1910530461.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

айсен николаев, республика саха (якутия)