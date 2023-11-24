https://ria.ru/20231124/yakutiya-1911637907.html
В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья"
В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья" - РИА Новости, 24.11.2023
В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья"
Размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:27
2023-11-24T15:27
2023-11-24T15:27
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что до 1 января 2024 года сумма выплаты составляет 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи. "Главой Якутии Айсеном Николаевым приняты решения о предоставлении с 1 января 2024 года дополнительных социальных выплат. В два раза – до 300 тысяч рублей – будет увеличен размер республиканского материнского капитала "Семья" при рождении третьего и последующего ребенка. Также многодетные семьи могут рассчитывать на другие выплаты в рамках президентского нацпроекта "Демография", - рассказали в пресс-службе. Как отметил Николаев, принятые меры поддержки позволяют Якутии сохранять высокий уровень рождаемости, в том числе увеличения количества детей, рожденных третьими и последующими. "Владимир Владимирович Путин назвал демографический рост в Якутии главным успехом республики", – приводятся слова главы региона. С 2011 года право на республиканский маткапитал "Семья" возникает при рождении третьего ребенка или последующих детей. Среди условий - российское гражданство, постоянное проживание на территории Якутии не менее пяти лет. "За последние пять лет суммы прямых выплат при рождении ребенка в Якутии выросли в 4 раза и достигли 26 миллиардов рублей. Благодаря комплексу мер поддержки Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения. Из года в год растёт количество многодетных семей. Сегодня в Якутии в 34 тысячах многодетных семей растут 119 тысяч детей", - добавили в пресс-службе.
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
В Якутии увеличат в два раза республиканский материнский капитал "Семья"
Республиканский материнский капитал "Семья" вырастет вдвое в Якутии с 2024 года
ЯКУТСК, 24 ноя – РИА Новости.
Размер республиканского материнского капитала "Семья" увеличат в Якутии до 300 тысяч рублей, выплата увеличится в два раза, сообщает пресс-служба
главы и правительства республики.
Отмечается, что до 1 января 2024 года сумма выплаты составляет 151 690 рублей. За последние пять лет этой мерой воспользовались 15 832 семьи.
"Главой Якутии Айсеном Николаевым
приняты решения о предоставлении с 1 января 2024 года дополнительных социальных выплат. В два раза – до 300 тысяч рублей – будет увеличен размер республиканского материнского капитала "Семья" при рождении третьего и последующего ребенка. Также многодетные семьи могут рассчитывать на другие выплаты в рамках президентского нацпроекта "Демография", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Николаев, принятые меры поддержки позволяют Якутии сохранять высокий уровень рождаемости, в том числе увеличения количества детей, рожденных третьими и последующими. "Владимир Владимирович Путин назвал демографический рост в Якутии главным успехом республики", – приводятся слова главы региона.
С 2011 года право на республиканский маткапитал "Семья" возникает при рождении третьего ребенка или последующих детей. Среди условий - российское гражданство, постоянное проживание на территории Якутии не менее пяти лет.
"За последние пять лет суммы прямых выплат при рождении ребенка в Якутии выросли в 4 раза и достигли 26 миллиардов рублей. Благодаря комплексу мер поддержки Республика Саха (Якутия) занимает лидирующие позиции по рождаемости и естественному приросту населения. Из года в год растёт количество многодетных семей. Сегодня в Якутии в 34 тысячах многодетных семей растут 119 тысяч детей", - добавили в пресс-службе.
Более 20 тысяч семей в Якутии получили выплаты при рождении ребенка