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Пашинян оценил взаимодействие Армении и США - РИА Новости, 24.11.2023
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19:22 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/vzaimodeystvie-1911725076.html
Пашинян оценил взаимодействие Армении и США
Пашинян оценил взаимодействие Армении и США - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян оценил взаимодействие Армении и США
Армяно-американское взаимодействие находится на важном этапе развития, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:22
2023-11-24T19:22
в мире
армения
сша
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армяно-американское взаимодействие находится на важном этапе развития, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян. "За последние годы наше двустороннее взаимодействие заметно развивается, находится на важном этапе развития. Вы знаете, что с 2019 года мы начали стратегический диалог", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан. Он напомнил, что совсем недавно в Армении прошли совместные армяно-американские военные учения, которые, по его словам, сами по себе не были беспрецедентны, но стали беспрецедентно важным событием, так как такие учения давно не проводились. Пашинян также выразил надежду на развития отношений в экономической сфере, добавив, что США оказывают Армении содействие в проведении демократических реформ.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, сша, никол пашинян
В мире, Армения, США, Никол Пашинян
Пашинян оценил взаимодействие Армении и США

Пашинян: армяно-американское взаимодействие находится на важном этапе развития

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армяно-американское взаимодействие находится на важном этапе развития, заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"За последние годы наше двустороннее взаимодействие заметно развивается, находится на важном этапе развития. Вы знаете, что с 2019 года мы начали стратегический диалог", - сказал Пашинян, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.
Он напомнил, что совсем недавно в Армении прошли совместные армяно-американские военные учения, которые, по его словам, сами по себе не были беспрецедентны, но стали беспрецедентно важным событием, так как такие учения давно не проводились.
Пашинян также выразил надежду на развития отношений в экономической сфере, добавив, что США оказывают Армении содействие в проведении демократических реформ.
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