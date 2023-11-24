https://ria.ru/20231124/vystavka-1911630532.html

День региона ЯНАО на выставке "Россия": мастер-классы, лекции и гастрошоу

День региона ЯНАО на выставке "Россия": мастер-классы, лекции и гастрошоу - РИА Новости, 24.11.2023

День региона ЯНАО на выставке "Россия": мастер-классы, лекции и гастрошоу

В четверг на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялся День Ямало-Ненецкого автономного округа. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:18

2023-11-24T15:18

2023-11-24T16:05

фото

ямало-ненецкий автономный округ

выставка-форум "россия"

ямал

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В четверг на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялся День Ямало-Ненецкого автономного округа. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная культурная и деловая программа: экскурсии, мастер-классы, гастропредставление, концертная программа, национальная свадебная церемония и многое другое. Кроме того, в рамках выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, молодежной политики и спорта. Подробнее о том, как насыщенно и ярко прошел День ЯНАО на ВДНХ — в фотоленте РИА Новости.

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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