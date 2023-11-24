День региона ЯНАО на выставке "Россия": мастер-классы, лекции и гастрошоу

В четверг на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоялся День Ямало-Ненецкого автономного округа. Для гостей мероприятия была подготовлена обширная культурная и деловая программа: экскурсии, мастер-классы, гастропредставление, концертная программа, национальная свадебная церемония и многое другое. Кроме того, в рамках выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, молодежной политики и спорта. Подробнее о том, как насыщенно и ярко прошел День ЯНАО на ВДНХ — в фотоленте РИА Новости.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДень региона начался с мероприятия, посвященного молодежи. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Первая группа волновахских ребят уже вернулась из путешествия. Все участники получили подарочные комплекты. Еще 170 школьников из подшефного региона отправятся в путешествие 25 ноября.
День региона начался с мероприятия, посвященного молодежи. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева встретились с ребятами из Волновахи в Доме молодежи на ВДНХ. Первая группа волновахских ребят уже вернулась из путешествия. Все участники получили подарочные комплекты. Еще 170 школьников из подшефного региона отправятся в путешествие 25 ноября.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкШкольники поделились эмоциями: за пять дней они увидели главные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ребята попросили продлить время в путешествии, чтобы можно было посетить еще больше интересных мест в трех столицах России. Дмитрий Артюхов идею поддержал. Дети рассказали об участии в проектах Ямала: это мероприятия в сфере культуры и спорта, образования. Проект "Моя Россия" рассчитан на три года. Реализуется по инициативе губернатора.
Школьники поделились эмоциями: за пять дней они увидели главные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ребята попросили продлить время в путешествии, чтобы можно было посетить еще больше интересных мест в трех столицах России. Дмитрий Артюхов идею поддержал. Дети рассказали об участии в проектах Ямала: это мероприятия в сфере культуры и спорта, образования. Проект "Моя Россия" рассчитан на три года. Реализуется по инициативе губернатора.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Поставили себе задачу охватить всех школьников Волновахи проектом "Моя Россия". Ребята посещают не только главные музеи и достопримечательности трех городов, но и вузы, офисы ведущих компаний, такие как "Яндекс", Сбербанк. Так молодежь может понять, что такое Россия будущего, какие у них есть возможности для самореализации, учебы или будущей работы в нашей огромной стране", - отметил Артюхов.
"Поставили себе задачу охватить всех школьников Волновахи проектом "Моя Россия". Ребята посещают не только главные музеи и достопримечательности трех городов, но и вузы, офисы ведущих компаний, такие как "Яндекс", Сбербанк. Так молодежь может понять, что такое Россия будущего, какие у них есть возможности для самореализации, учебы или будущей работы в нашей огромной стране", - отметил Артюхов.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСпортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел панельную дискуссию о развитии биатлона на Ямале, спикерами стали прославленные спортсмены - Альбина Ахатова, Луиза Носкова и Юлия Макарова. Их карьерный путь начинался на Ямале.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев провел панельную дискуссию о развитии биатлона на Ямале, спикерами стали прославленные спортсмены - Альбина Ахатова, Луиза Носкова и Юлия Макарова. Их карьерный путь начинался на Ямале.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Артюхов презентовал достижения региона. Особый повод для гордости – семьи Ямала. В регионе треть семей – многодетные. За последние пять лет их число увеличилось почти на четверть. Ямал относится к регионам с высоким уровнем рождаемости. С начала года в округе родились более пяти тысяч детей. Сегодня в округе проживают около 16 тысяч многодетных семей в которых воспитывается свыше 54 тысяч детей.
Дмитрий Артюхов презентовал достижения региона. Особый повод для гордости – семьи Ямала. В регионе треть семей – многодетные. За последние пять лет их число увеличилось почти на четверть. Ямал относится к регионам с высоким уровнем рождаемости. С начала года в округе родились более пяти тысяч детей. Сегодня в округе проживают около 16 тысяч многодетных семей в которых воспитывается свыше 54 тысяч детей.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ рамках презентации губернатор рассказал о достижениях, достопримечательностях региона, благоустройстве и строительстве жилого фонда, а также медучреждений. Кроме того, были подведены итоги работы за предыдущие годы и намечены векторы развития на будущее. "Учитывая, что президент страны Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства", - сказал Артюхов.
В рамках презентации губернатор рассказал о достижениях, достопримечательностях региона, благоустройстве и строительстве жилого фонда, а также медучреждений. Кроме того, были подведены итоги работы за предыдущие годы и намечены векторы развития на будущее. "Учитывая, что президент страны Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, мы приняли решение следующий год на Ямале посвятить Году детства", - сказал Артюхов.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНа презентации ЯНАО присутствовали и выступали почетные гости, в числе которых были губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
На презентации ЯНАО присутствовали и выступали почетные гости, в числе которых были губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"80% добычи всего природного газа страны добывается на Ямале. Нигде в мире больше нет такого мощного центра газодобычи, такие огромные запасы природного газа - главного источника энергии 21 века, который нужен всей планете", - сказал на открытии Артюхов.
"80% добычи всего природного газа страны добывается на Ямале. Нигде в мире больше нет такого мощного центра газодобычи, такие огромные запасы природного газа - главного источника энергии 21 века, который нужен всей планете", - сказал на открытии Артюхов.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТакже состоялось яркое концертное шоу от губернаторских ансамблей. В концертных программах были представлены вековые традиции, мифы и легенды, обряды и обычаи Ямала.
Также состоялось яркое концертное шоу от губернаторских ансамблей. В концертных программах были представлены вековые традиции, мифы и легенды, обряды и обычаи Ямала.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ рамках Дня региона были организованы мастер-классы и познавательные мероприятия. Одним из таких стала экскурсия с Российским обществом "Знание" на стенде Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках Дня региона были организованы мастер-классы и познавательные мероприятия. Одним из таких стала экскурсия с Российским обществом "Знание" на стенде Ямало-Ненецкого автономного округа.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкскурсию провел губернатор ЯНАО, рассказав о северном крае. "Мы край северного сияния и всех, кто еще не был на Ямале, я искренне приглашаю вас посетить, потому что такое можно увидеть только у нас на севере", - отметил губернатор.
Экскурсию провел губернатор ЯНАО, рассказав о северном крае. "Мы край северного сияния и всех, кто еще не был на Ямале, я искренне приглашаю вас посетить, потому что такое можно увидеть только у нас на севере", - отметил губернатор.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк"Ямал - молодой регион, средний возраст жителя 35 лет. К нам приезжает много молодежи - за достижениями, самореализацией и у многих получается достигнуть успехов. Стараемся создать для детей, молодежи самые лучшие условия во всем. Кроме того, Ямал - это земля, где каждый десятый житель является коренным. При этом, Арктика очень хрупкая, но ее природа безумно красива. И даже животным у нас хорошо. Здесь самое большое в мире поголовье северного оленя. У нас есть современники мамонта - овцебыки. И совсем недавно наши ученые обнаружили самое большое в мире материковое лежбище атлантических моржей", - отметил Артюхов.
"Ямал - молодой регион, средний возраст жителя 35 лет. К нам приезжает много молодежи - за достижениями, самореализацией и у многих получается достигнуть успехов. Стараемся создать для детей, молодежи самые лучшие условия во всем. Кроме того, Ямал - это земля, где каждый десятый житель является коренным. При этом, Арктика очень хрупкая, но ее природа безумно красива. И даже животным у нас хорошо. Здесь самое большое в мире поголовье северного оленя. У нас есть современники мамонта - овцебыки. И совсем недавно наши ученые обнаружили самое большое в мире материковое лежбище атлантических моржей", - отметил Артюхов.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДля гостей форума "Россия" провели гастропредставление "Вкус Ямала". Там были организованы мастер-классы от ведущих шеф-поваров. В "Доме российской кухни" все желающие попробовали себя в приготовлении блюд из ямальских деликатесов.
Для гостей форума "Россия" провели гастропредставление "Вкус Ямала". Там были организованы мастер-классы от ведущих шеф-поваров. В "Доме российской кухни" все желающие попробовали себя в приготовлении блюд из ямальских деликатесов.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВ числе ямальских деликатесов были приготовлены и блюда из оленины. На выставке можно приобрести продукцию из оленины и рыбы от предприятий Ямала.
В числе ямальских деликатесов были приготовлены и блюда из оленины. На выставке можно приобрести продукцию из оленины и рыбы от предприятий Ямала.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТакже для гостей гастропрограммы выступил губернаторский ансабль "Сёётэй Ямал". Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. До 12 апреля 2024 года москвичи и гости столицы смогут посетить стенды регионов России, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также для гостей гастропрограммы выступил губернаторский ансабль "Сёётэй Ямал". Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. До 12 апреля 2024 года москвичи и гости столицы смогут посетить стенды регионов России, в том числе Ямало-Ненецкого автономного округа.
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЯрким акцентом Дня региона стала свадебная церемония Александра Худи и Илоны Окотэтто по традициям ненецкого народа.
Ярким акцентом Дня региона стала свадебная церемония Александра Худи и Илоны Окотэтто по традициям ненецкого народа.
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники свадебной церемонии по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа в День региона.
Участники свадебной церемонии по традициям Ямало-Ненецкого автономного округа в День региона.
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