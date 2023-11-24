https://ria.ru/20231124/vtb-1911667399.html

Самиев: ВТБ предпринял впечатляющие усилия по восстановлению прибыли

Самиев: ВТБ предпринял впечатляющие усилия по восстановлению прибыли - РИА Новости, 24.11.2023

Самиев: ВТБ предпринял впечатляющие усилия по восстановлению прибыли

ВТБ продемонстрировал впечатляющие способности по восстановлению прибыли в самые сжатые сроки, считает гендиректор аналитического агентства "Бизнес Дром",... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:49

2023-11-24T16:49

2023-11-24T16:51

втб

павел самиев

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. ВТБ продемонстрировал впечатляющие способности по восстановлению прибыли в самые сжатые сроки, считает гендиректор аналитического агентства "Бизнес Дром", председатель комитета "ОПОРЫ России" по финансовым рынкам Павел Самиев. Как сообщил в пятницу журналистам первый зампредседателя правления холдинга Дмитрий Пьянов, чистая прибыль финансовой группы ВТБ по МСФО за 2024 год будет в диапазоне 300—400 миллиардов рублей. При этом за 10 месяцев 2023 года де-факто было "отбито" две трети убытков 2022 года, составивших 613 миллиардов рублей, остальные убытки будут перекрыты за неполные два года за счет прибыли. "Убыток 2022 года - 613 миллиардов рублей, 400 миллиардов рублей мы из этого закрыли уже, по факту 10 месяцев. Более 430 миллиардов закроем по всему году. Разница означает, что нам достаточно еще менее 200 миллиардов рублей заработать в 2024 году с тем, чтобы перекрыть за два года, неполных, убыток 2022 года; 200 миллиардов рублей мы точно сделаем", - сказал Пьянов. Как отметил Самиев, согласно плану на 2024 год, прибыль Группы ВТБ будет более 300 миллиардов рублей, "и надо отметить, что это реалистичный прогноз". В то же время, по его мнению, "в ближайшем будущем, менее благоприятные макроэкономические условия не способствуют повторению рекордов 2023 года". "Обратим внимание, что "сделать" более 400 миллиардов рублей прибыли не позволит динамика процентной маржи – и это главный вызов. Так, в октябре 2023 года "стоимость" процентного риска составила 1,6%. Это был аномально высокий риск с одновременно внушительными отчислениями в резервы. Банки находятся в ситуации неопределенности в отношении того, будет ли Банк России удерживать ключевую ставку на уровне 15%. Кроме того, в ближайшее время не стоит ожидать улучшения кредитного качества портфелей и роспуска резервов, как было в начале года. В сумме все это "съедает" процентную маржу, но это не критично в целом", - сказал Самиев РИА Новости. По его словам, все это отражается на уровне возврата на капитал и у ВТБ - он немного снизился до 14,7% – что сейчас ниже, чем уровень ключевой ставки. "Вместе с тем, накопленный эффект за 10 месяцев дал вполне хорошие 25,3% годовых, а динамика как процентной маржи, так и финреза, у банка лучше, чем у других крупных игроков", - напомнил эксперт. Экономическая ситуация следующего года, по словам эксперта, будет зависеть от мер ЦБ по нивелированию проинфляционных факторов. "Соответственно, в случае, если ЦБ не справится с задачей, то и потолок прогноза по инфляции будет пересмотрен вверх, что станет новым вызовом для рынка", - считает он.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, павел самиев, россия, экономика