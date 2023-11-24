EEA: загрязнение воздуха привело к смерти более 300 тысяч человек в ЕС
EEA: загрязнение воздуха привело к смерти 300 тысяч человек в ЕС в 2021 году
© Кадр видео очевидцаЛесной пожар на юге Франции
© Кадр видео очевидца
Лесной пожар на юге Франции. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Загрязнение воздуха привело к смерти более чем 300 тысяч человек в Евросоюзе в 2021 году, сообщает Европейское агентство по окружающей среде (EEA).
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"Согласно последним оценкам, проведенным Европейским агентством по окружающей среде, по меньшей мере 253 тысячи смертей в ЕС в 2021 году были связаны с загрязнением (воздуха - ред.) тонкодисперсными частицами, превышающим уровень, рекомендованный ВОЗ... Загрязнение воздуха диоксидом азота привело к 52 тысячам, а краткосрочное воздействие озона - к 22 тысячам смертей", - сообщается в пресс-релизе организации.
Отмечается, что с 2005 года в Европе число смертей, вызванных загрязнением воздуха, снизилось на 41%.
Кроме того, в исследовании также приводятся данные по ряду стран Европы, не входящих в ЕС. Согласно опубликованной инфографике, самый высокий уровень смертности от загрязнения воздуха тонкодисперсными частицами зарегистрирован в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине и Сербии. Самый низкий - в Финляндии.
"Числа, опубликованные сегодня Европейским агентством по окружающей среде, напоминают нам о том, что загрязнение воздуха все еще остается проблемой номер один в ЕС в вопросе здоровья и экологии", - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара Виргиниюса Синкявичюса.
В исследовании подчеркивается, что загрязнение воздуха ведет к появлению и развитию таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, астма и других.