https://ria.ru/20231124/vetkhoe_zhile-1911629199.html
Двадцать тысяч семей Ямала расселят из ветхого жилья за пять лет
Двадцать тысяч семей Ямала расселят из ветхого жилья за пять лет - РИА Новости, 24.11.2023
Двадцать тысяч семей Ямала расселят из ветхого жилья за пять лет
За пять лет в Ямало-Ненецком автономном (ЯНАО) округе расселят 20 тысяч семей из одного миллиона квадратных метров ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:06
2023-11-24T15:06
2023-11-24T15:08
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
переселенцы
дмитрий артюхов
общество
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За пять лет в Ямало-Ненецком автономном (ЯНАО) округе расселят 20 тысяч семей из одного миллиона квадратных метров ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. На Международной выставке-форуме ВДНХ в четверг проходит День ЯНАО. В рамках презентации региона губернатор рассказал о важных проектах и стратегических задачах региона. "Ключевая задача, которую перед нами поставил наш президент Владимир Путин - как можно быстрее ликвидировать ветхий и деревянный фонд. Мы к этой цели идем и поставили перед собой задачу расселить миллион квадратных метров к 2025 году - 20 тысяч ямальских семей переедут в новые комфортные квартиры. По сути мы построим еще один небольшой северный город", - сказал Артюхов. Он отметил, что в регионе развивается медицина, необходимо, чтобы она была доступна для северян. "Качественная диагностика, современное оборудование - это все должно быть в каждом нашем городе, чтобы у северян не было необходимости посещать крупные центры для получения необходимой помощи. Мы хорошо продвинулись в вопросе оснащения больниц, например, приобрели 10 аппаратов КТ и пять МРТ всего за три года. Также в регионе должна развиваться культура, поэтому строим культурные центры, в том числе при поддержке наших ключевых компаний - стратегических партнеров", - сказал Артюхов. Он добавил, что развитие инфраструктуры на севере невозможно без развития транспортной доступности. Главным подарком для новоуренгойцев в этом году стало открытие нового терминала аэропорта в день 100-летия гражданской авиации. Воздушной гавани присвоили имя И.М. Губкина. В День ЯНАО для гостей выставки приготовили яркая культурная и деловая программа. Гости мероприятий увидели национальную свадебную церемонию, поучаствовать в гастропрограмме и мастер-классах от ведущих шеф-поваров, смогли прикоснуться к богатой культуре и познакомиться достопримечательностям автономного округа. "Мы край северного сияния и всех, кто еще не был на Ямале, я искренне приглашаю посетить регион. Поверьте, такое красивое небо можно увидеть только у нас на севере", - отметил губернатор. Стенд ЯНАО представлен в 75 павильоне. С программой Дня региона можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия".
https://radiosputnik.ru/20230728/zhile-yanao-1886837132.html
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ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), переселенцы, дмитрий артюхов, общество, выставка-форум "россия"
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), переселенцы, Дмитрий Артюхов, Общество, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. За пять лет в Ямало-Ненецком автономном (ЯНАО) округе расселят 20 тысяч семей из одного миллиона квадратных метров ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
На Международной выставке-форуме ВДНХ в четверг проходит День ЯНАО. В рамках презентации региона губернатор рассказал о важных проектах и стратегических задачах региона.
"Ключевая задача, которую перед нами поставил наш президент Владимир Путин
- как можно быстрее ликвидировать ветхий и деревянный фонд. Мы к этой цели идем и поставили перед собой задачу расселить миллион квадратных метров к 2025 году - 20 тысяч ямальских семей переедут в новые комфортные квартиры. По сути мы построим еще один небольшой северный город", - сказал Артюхов.
Он отметил, что в регионе развивается медицина, необходимо, чтобы она была доступна для северян.
ЯНАО выполнил на 246% план расселения ветхого жилья
"Качественная диагностика, современное оборудование - это все должно быть в каждом нашем городе, чтобы у северян не было необходимости посещать крупные центры для получения необходимой помощи. Мы хорошо продвинулись в вопросе оснащения больниц, например, приобрели 10 аппаратов КТ и пять МРТ всего за три года. Также в регионе должна развиваться культура, поэтому строим культурные центры, в том числе при поддержке наших ключевых компаний - стратегических партнеров", - сказал Артюхов
.
Он добавил, что развитие инфраструктуры на севере невозможно без развития транспортной доступности. Главным подарком для новоуренгойцев в этом году стало открытие нового терминала аэропорта в день 100-летия гражданской авиации. Воздушной гавани присвоили имя И.М. Губкина.
В День ЯНАО для гостей выставки приготовили яркая культурная и деловая программа. Гости мероприятий увидели национальную свадебную церемонию, поучаствовать в гастропрограмме и мастер-классах от ведущих шеф-поваров, смогли прикоснуться к богатой культуре и познакомиться достопримечательностям автономного округа.
"Мы край северного сияния и всех, кто еще не был на Ямале, я искренне приглашаю посетить регион. Поверьте, такое красивое небо можно увидеть только у нас на севере", - отметил губернатор.
Стенд ЯНАО представлен в 75 павильоне. С программой Дня региона можно ознакомиться на официальном сайте выставки "Россия".