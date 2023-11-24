https://ria.ru/20231124/vertolety-1911479716.html

Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма

Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма - РИА Новости, 24.11.2023

Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма

Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры патрулирования акватории Крымского полуострова экипажами транспортно-боевого вертолета Ка-29 и Ми-8. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T05:32

2023-11-24T05:32

2023-11-24T05:32

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры патрулирования акватории Крымского полуострова экипажами транспортно-боевого вертолета Ка-29 и Ми-8. На двухминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолета и его вылет с аэродрома на боевое задание. Отмечается, что вертолеты Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Во время полета летчики совместно с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами высматривают безэкипажные катера и скоростные лодки ВСУ. Подчеркивается, что силами авиации Черноморского флота уничтожено немало подобных целей. Кроме того, подобные вылеты являются хорошей тренировкой для экипажей вертолетов: они совершенствуют использование штатного оружия, уничтожая небольшие морские цели. "Наше бортовое вооружение позволяет выполнять нам эти задачи. Боевой вылет всегда творческий, поэтому я бы не сказал, что какие-то особенности пилотирования присутствуют, нас этому учили, мы к этому готовились, поэтому просто прилетаем и делаем свою работу... Полеты над морем всегда сложные, поэтому мы и являемся морской авиацией. Выполнять полеты над морем - наша работа", - заявил один из пилотов.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478731.html

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478122.html

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черное море

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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, республика крым, вооруженные силы рф