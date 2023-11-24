https://ria.ru/20231124/vertolety-1911479716.html
Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма
Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма - РИА Новости, 24.11.2023
Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма
Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры патрулирования акватории Крымского полуострова экипажами транспортно-боевого вертолета Ка-29 и Ми-8. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T05:32
2023-11-24T05:32
2023-11-24T05:32
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безопасность
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры патрулирования акватории Крымского полуострова экипажами транспортно-боевого вертолета Ка-29 и Ми-8. На двухминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолета и его вылет с аэродрома на боевое задание. Отмечается, что вертолеты Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря в районах, прилегающих к побережью Крыма. Во время полета летчики совместно с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами высматривают безэкипажные катера и скоростные лодки ВСУ. Подчеркивается, что силами авиации Черноморского флота уничтожено немало подобных целей. Кроме того, подобные вылеты являются хорошей тренировкой для экипажей вертолетов: они совершенствуют использование штатного оружия, уничтожая небольшие морские цели. "Наше бортовое вооружение позволяет выполнять нам эти задачи. Боевой вылет всегда творческий, поэтому я бы не сказал, что какие-то особенности пилотирования присутствуют, нас этому учили, мы к этому готовились, поэтому просто прилетаем и делаем свою работу... Полеты над морем всегда сложные, поэтому мы и являемся морской авиацией. Выполнять полеты над морем - наша работа", - заявил один из пилотов.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911478731.html
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безопасность, россия, черное море, вооруженные силы украины, республика крым, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крыма
Минобороны показало кадры работы Ка-29 и Ми-8 у побережья Крымского полуострова
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в пятницу кадры патрулирования акватории Крымского полуострова экипажами транспортно-боевого вертолета Ка-29 и Ми-8.
На двухминутном ролике показана загрузка боекомплекта вертолета и его вылет с аэродрома на боевое задание.
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Отмечается, что вертолеты Черноморского флота ежедневно патрулируют акваторию Черного моря
в районах, прилегающих к побережью Крыма. Во время полета летчики совместно с экипажами боевых кораблей и береговыми наблюдательными постами высматривают безэкипажные катера и скоростные лодки ВСУ
.
Подчеркивается, что силами авиации Черноморского флота уничтожено немало подобных целей. Кроме того, подобные вылеты являются хорошей тренировкой для экипажей вертолетов: они совершенствуют использование штатного оружия, уничтожая небольшие морские цели.
"Наше бортовое вооружение позволяет выполнять нам эти задачи. Боевой вылет всегда творческий, поэтому я бы не сказал, что какие-то особенности пилотирования присутствуют, нас этому учили, мы к этому готовились, поэтому просто прилетаем и делаем свою работу... Полеты над морем всегда сложные, поэтому мы и являемся морской авиацией. Выполнять полеты над морем - наша работа", - заявил один из пилотов.
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