https://ria.ru/20231124/verbovschiki-1911560186.html

Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками

Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками - РИА Новости, 24.11.2023

Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками

Страны ОДКБ не первый день совместно борются с вербовщиками, которые привлекают граждан к террористической деятельности, на саммите организации в Минске была... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:12

2023-11-24T13:12

2023-11-24T13:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ не первый день совместно борются с вербовщиками, которые привлекают граждан к террористической деятельности, на саммите организации в Минске была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в четверг сообщил о проведении операции "Наемник", которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических группировок. "В государствах-членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны-члены ОДКБ борются, борются не первый день. И подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", - пояснил Песков журналистам, говоря об операции "Наемник".

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владимир путин, одкб, минск, в мире