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Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками - РИА Новости, 24.11.2023
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13:12 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/verbovschiki-1911560186.html
Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками
Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками - РИА Новости, 24.11.2023
Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками
Страны ОДКБ не первый день совместно борются с вербовщиками, которые привлекают граждан к террористической деятельности, на саммите организации в Минске была... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:12
2023-11-24T13:12
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ не первый день совместно борются с вербовщиками, которые привлекают граждан к террористической деятельности, на саммите организации в Минске была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в четверг сообщил о проведении операции "Наемник", которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических группировок. "В государствах-членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны-члены ОДКБ борются, борются не первый день. И подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", - пояснил Песков журналистам, говоря об операции "Наемник".
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владимир путин, одкб, минск, в мире
Владимир Путин, ОДКБ, Минск, В мире
Песков заявил, что страны ОДКБ вместе борются с вербовщиками

Песков: в ОДКБ намерены продолжать работу по борьбе с вербовщиками

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьСаммит ОДКБ в Минске
Саммит ОДКБ в Минске - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Саммит ОДКБ в Минске
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Страны ОДКБ не первый день совместно борются с вербовщиками, которые привлекают граждан к террористической деятельности, на саммите организации в Минске была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в четверг сообщил о проведении операции "Наемник", которая направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан стран ОДКБ для участия в деятельности международных террористических группировок.
"В государствах-членах ОДКБ работают вербовщики, которые пытаются вербовать граждан наших стран для участия в незаконных террористических группировках и формированиях в других регионах, в других странах мира. Им удается совратить на этот преступный путь некоторых граждан. С этим совместно страны-члены ОДКБ борются, борются не первый день. И подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", - пояснил Песков журналистам, говоря об операции "Наемник".
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