https://ria.ru/20231124/vef-1911494741.html

Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024

Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024 - РИА Новости, 24.11.2023

Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024

Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T09:26

2023-11-24T09:26

2023-11-24T09:49

дальневосточный федеральный университет

экономика

дальний восток

россия

владивосток

юрий трутнев

антон кобяков

брикс

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении фонда.Как отметил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, в повестке форума будет выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона."Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы", - приводит слова Трутнева "Росконгресс".Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что мероприятие станет знаковым событием для делового сообщества."Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ – это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки", - заявил Кобяков.

https://ria.ru/20230915/forum-1896548011.html

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дальневосточный федеральный университет, экономика, дальний восток, россия, владивосток, юрий трутнев, антон кобяков, брикс, шос