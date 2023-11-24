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Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024 - РИА Новости, 24.11.2023
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09:26 24.11.2023 (обновлено: 09:49 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/vef-1911494741.html
Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024
Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024 - РИА Новости, 24.11.2023
Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T09:26
2023-11-24T09:49
дальневосточный федеральный университет
экономика
дальний восток
россия
владивосток
юрий трутнев
антон кобяков
брикс
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении фонда.Как отметил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, в повестке форума будет выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона."Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы", - приводит слова Трутнева "Росконгресс".Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что мероприятие станет знаковым событием для делового сообщества."Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ – это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки", - заявил Кобяков.
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дальневосточный федеральный университет, экономика, дальний восток, россия, владивосток, юрий трутнев, антон кобяков, брикс, шос
Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Юрий Трутнев, Антон Кобяков, БРИКС, ШОС
Стали известны даты проведения Восточного экономического форума - 2024

ВЭФ пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке ДВФУ во Владивостоке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября 2024 года на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс".
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"С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета пройдет IX Восточный экономический форум, ставший авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов ускоренного развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении фонда.
Как отметил вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, в повестке форума будет выполнение поручений главы государства по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона.
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России
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"Уверен, что ВЭФ-2024 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное - поможет найти ответы на поставленные вопросы и вызовы", - приводит слова Трутнева "Росконгресс".
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что мероприятие станет знаковым событием для делового сообщества.
"Восточный экономический форум регулярно получает высокую оценку на международном, федеральном и региональном уровнях. С одной стороны, он стал важнейшей политической платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в ключевых международных структурах, таких как БРИКС и ШОС. С другой, ВЭФ – это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки", - заявил Кобяков.
 
Дальневосточный федеральный университетЭкономикаДальний ВостокРоссияВладивостокЮрий ТрутневАнтон КобяковБРИКСШОС
 
 
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