https://ria.ru/20231124/veb-1911710546.html

ВЭБ вложил в экономику 2,4 трлн рублей за три года

ВЭБ вложил в экономику 2,4 трлн рублей за три года - РИА Новости, 24.11.2023

ВЭБ вложил в экономику 2,4 трлн рублей за три года

Ровно три года назад в России был дан старт масштабной реформе российских институтов развития. По плану часть из них должна была перейти под управление... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:33

2023-11-24T18:33

2023-11-24T18:33

россия

вэб.рф (вэб)

игорь шувалов

сколково

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Ровно три года назад в России был дан старт масштабной реформе российских институтов развития. По плану часть из них должна была перейти под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединиться с другими, схожими по функционалу структурами, сообщает пресс-служба организации. Подводя трехлетний итог В 2021 году ВЭБ.РФ получил в периметр своей координации восемь институтов, среди которых Корпорация МСП (КМСП), Российский экспортный центр (РЭЦ) и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Сколково", Фонд развития промышленности (ФРП), Фонд содействия инновациям и ряд других структур. За три года совокупный объем прямой финансовой поддержки проектов группой институтов развития составил более 5 триллионов рублей, из них 2,4 триллиона – средства ВЭБ.РФ. По словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, за последние три года (с учетом 10 месяцев 2023 года) центр поддержал 44,7 тысячи российских компаний, которые выводили свою продукцию на зарубежные рынки, а объем поддержанного РЭЦ экспорта за этот же период составил 66,5 миллиарда долларов. "За последние три года мы с экспортерами дважды пережили период турбулентности. Но, несмотря на достаточно суровые ограничения, с которыми российский экспорт столкнулся в этот период, нам совместно с бизнесом удалось найти новые решения, рынки сбыта, перенаправить логистику и товарные потоки на новые рынки. Существенно обновился портфель мер поддержки и технологии их предоставления, сейчас нашими услугами пользуется практически в два раза больше предпринимателей, чем в 2020 году", - цитирует пресс-служба слова Никишиной. Кроме того, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) с 2019 по 2023 год поддержал более 180 проектов по разработке, доработке и внедрению российских решений в сфере ИТ на сумму 28,5 миллиарда рублей. Среди них за последние два года была оказана поддержка 20 особо значимым проектам, которые способствуют импортозамещению ПО в приоритетных отраслях промышленности. Общая сумма грантового финансирования ОЗП составила около 17 миллиардов рублей. До конца 2023 года Фондом будут поддержаны еще два особо значимых проекта. Благодаря грантам российские ИТ-компании смогли оперативно выпустить на рынок новые востребованные решения, заменяющие иностранные продукты. А благодаря объединению в рамках Группы развития ВЭБ.РФ РФРИТ выстроил взаимодействие с другими институтами, что позволило усилить линейку связанных инструментов поддержки. В "Сколково", в свою очередь, подчеркнули, что процесс взаимодействия между институтами развития проходит бесшовно. Совокупно инструменты бесшовного взаимодействия позволили дополнительно профинансировать в 2022-2023 годах участников проекта в размере 15,8 миллиарда рублей. Кроме того, Фонд содействия инновациям в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" в 2022 году запустил новую грантовую программу – "Студенческий стартап". За два года финансирование в размере одного миллиона рублей получили 2,5 тысячи студентов, более тысячи из которых уже создали собственные компании. Параллельно с этим, Фонд продолжил стимулировать импортозамещение – один из ключевых элементов технологического суверенитета и экономической безопасности страны, добавили в пресс-службе. В фокусе внимания Фонда развития промышленности (ФРП) находится производственный бизнес среднего и небольшого масштаба. Специалисты Фонда активно сотрудничают с другими институтами развития в рамках проведения оценки проектов, претендующих на займы. Так, Фонд "Сколково" и "Агентство по технологическому развитию" провели для ФРП более 450 научно-технических экспертиз. Когда "большие" приходят на помощь "маленьким" За три года ВЭБ и институты развития не менее активно работали с малым и средним бизнесом. Главным образом, через Корпорацию МСП (КМСП), которая в свою очередь, построила свою зонтичную систему поддержки предпринимателей. По словам экспертов КМСП, за счет автоматизации, аккредитации риск-моделей банков и выставления требований по портретам предпринимателей, траты бюджета стали прогнозируемыми и эффективными (4,5% от объема гарантий), а главное – был увеличен охват получателей поддержки в 13 раз к 2020 году. Также данный механизм стал доступен бизнесу из 85 регионов и каждый второй кредит выдан реальному сектору экономики. За счет поручительств бизнес, который бы никогда не смог привлечь кредиты, их получил на 66 миллиардов рублей. То есть "зонтичные" поручительства стали инструментом именно активизации кредитования малого и микробизнеса, которые традиционно являются нежелательными клиентами для банков. О кумулятивном эффекте от объединения разных институтов развития в одну группу ранее, выступая перед сенаторами, говорил и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Работа по развитию экономики России, по повышению качества жизни людей, а также умение давать быстрый ответ на меняющиеся экономические условия, создавать гибкие финансовые механизмы реагирования на новые задачи, возникающие перед государством – именно так мы в ВЭБе понимаем свою миссию. <…> Эти несколько лет мы практически постоянно находимся в эпицентре изменений. В одночасье были ликвидированы международные правила экономического поведения, наша экономика встала перед необходимостью быстрой трансформации. Президент и правительство не просто боролись с кризисными явлениями, а формировали новую парадигму развития страны, в рамках которой и действовала группа ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Шувалова.

https://ria.ru/20231019/transport-1903943725.html

https://ria.ru/20231018/investitsii-1903560553.html

https://ria.ru/20231113/instituty_razvitiya-1909242696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), игорь шувалов, сколково