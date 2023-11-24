https://ria.ru/20231124/umnye_tekhnologii-1911557329.html

Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии

Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии - РИА Новости, 24.11.2023

Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке Smart Home + City, которая пройдет 6-8 марта 2024 года в Джакарте, Индонезия,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:06

2023-11-24T13:06

2023-11-24T13:06

экономика

индонезия

россия

российский экспортный центр (рэц)

выставки

джакарта

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке Smart Home + City, которая пройдет 6-8 марта 2024 года в Джакарте, Индонезия, сообщает центр."Производители умных технологий смогут представить свои решения при поддержке РЭЦ на коллективной экспозиции под национальным брендом Made in Russia. Заявку на участие можно подать на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Smart Home + City Indonesia 2024 - выставка решений и технологий в области умных домов, офисов и городов. На выставке представят инновационные разработки для систем управления домами и офисными зданиями, городской инфраструктурой, системами связи и энергоснабжения, включая технологии IoT, Big Data, облачные системы, видеонаблюдение, биометрию, и т.д.Участники национальной экспозиции Made in Russia смогут получить софинансирование затрат по застройке и сопровождению своих стендов, а также затрат на доставку выставочных образцов, в том числе на их таможенное оформление и страхование. Затраты софинансируются в размере 50% для крупного бизнеса и 80% - для сегмента МСП. Затраты на аренду выставочной площади финансируются в полном объеме.РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) также оплачивает 100% затрат по застройке площадей для проведения деловых мероприятий, администрированию международных мероприятий (оплате регистрационных сборов за участников, техническому обслуживанию площадки, оплате услуг переводчиков и т.д.).Кроме того, центр оплатит информационное продвижение мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на выставку и организации деловых встреч с заинтересованными контрагентами.При этом, требования к компаниям следующие: регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам и готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на мероприятии.Заявку на участие в выставке можно подать до 30 ноября на платформе "Мой экспорт". Техническая поддержка при подаче заявки: +7 (495) 967 07 37, ask@exportcenter.ru. Контактное лицо по организационным вопросам: Светлана Фидарова, тел. +7 (995) 900 55 15, e-mail: fidarova@exportcenter.ru.

https://ria.ru/20231124/delovaya_missiya-1911552882.html

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экономика, индонезия, россия, российский экспортный центр (рэц), выставки, джакарта