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Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии - РИА Новости, 24.11.2023
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13:06 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/umnye_tekhnologii-1911557329.html
Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии
Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии - РИА Новости, 24.11.2023
Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке Smart Home + City, которая пройдет 6-8 марта 2024 года в Джакарте, Индонезия,... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:06
2023-11-24T13:06
экономика
индонезия
россия
российский экспортный центр (рэц)
выставки
джакарта
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке Smart Home + City, которая пройдет 6-8 марта 2024 года в Джакарте, Индонезия, сообщает центр."Производители умных технологий смогут представить свои решения при поддержке РЭЦ на коллективной экспозиции под национальным брендом Made in Russia. Заявку на участие можно подать на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Smart Home + City Indonesia 2024 - выставка решений и технологий в области умных домов, офисов и городов. На выставке представят инновационные разработки для систем управления домами и офисными зданиями, городской инфраструктурой, системами связи и энергоснабжения, включая технологии IoT, Big Data, облачные системы, видеонаблюдение, биометрию, и т.д.Участники национальной экспозиции Made in Russia смогут получить софинансирование затрат по застройке и сопровождению своих стендов, а также затрат на доставку выставочных образцов, в том числе на их таможенное оформление и страхование. Затраты софинансируются в размере 50% для крупного бизнеса и 80% - для сегмента МСП. Затраты на аренду выставочной площади финансируются в полном объеме.РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) также оплачивает 100% затрат по застройке площадей для проведения деловых мероприятий, администрированию международных мероприятий (оплате регистрационных сборов за участников, техническому обслуживанию площадки, оплате услуг переводчиков и т.д.).Кроме того, центр оплатит информационное продвижение мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на выставку и организации деловых встреч с заинтересованными контрагентами.При этом, требования к компаниям следующие: регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам и готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на мероприятии.Заявку на участие в выставке можно подать до 30 ноября на платформе "Мой экспорт". Техническая поддержка при подаче заявки: +7 (495) 967 07 37, ask@exportcenter.ru. Контактное лицо по организационным вопросам: Светлана Фидарова, тел. +7 (995) 900 55 15, e-mail: fidarova@exportcenter.ru.
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экономика, индонезия, россия, российский экспортный центр (рэц), выставки, джакарта
Экономика, Индонезия, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Выставки, Джакарта

Экспортеры покажут умные технологии на выставке Smart Home+City в Индонезии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке Smart Home + City, которая пройдет 6-8 марта 2024 года в Джакарте, Индонезия, сообщает центр.
"Производители умных технологий смогут представить свои решения при поддержке РЭЦ на коллективной экспозиции под национальным брендом Made in Russia. Заявку на участие можно подать на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Smart Home + City Indonesia 2024 - выставка решений и технологий в области умных домов, офисов и городов. На выставке представят инновационные разработки для систем управления домами и офисными зданиями, городской инфраструктурой, системами связи и энергоснабжения, включая технологии IoT, Big Data, облачные системы, видеонаблюдение, биометрию, и т.д.
Участники национальной экспозиции Made in Russia смогут получить софинансирование затрат по застройке и сопровождению своих стендов, а также затрат на доставку выставочных образцов, в том числе на их таможенное оформление и страхование. Затраты софинансируются в размере 50% для крупного бизнеса и 80% - для сегмента МСП. Затраты на аренду выставочной площади финансируются в полном объеме.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) также оплачивает 100% затрат по застройке площадей для проведения деловых мероприятий, администрированию международных мероприятий (оплате регистрационных сборов за участников, техническому обслуживанию площадки, оплате услуг переводчиков и т.д.).
Кроме того, центр оплатит информационное продвижение мероприятия, привлечение потенциальных иностранных потребителей российской продукции на выставку и организации деловых встреч с заинтересованными контрагентами.
При этом, требования к компаниям следующие: регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам и готовность самостоятельно оплатить транспортные и командировочные расходы для сотрудников компании, присутствующих на мероприятии.
Заявку на участие в выставке можно подать до 30 ноября на платформе "Мой экспорт". Техническая поддержка при подаче заявки: +7 (495) 967 07 37, ask@exportcenter.ru. Контактное лицо по организационным вопросам: Светлана Фидарова, тел. +7 (995) 900 55 15, e-mail: fidarova@exportcenter.ru.
 
ЭкономикаИндонезияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВыставкиДжакарта
 
 
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