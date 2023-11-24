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Киев намерен увеличить количество женщин-командиров на передовой - РИА Новости, 24.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/ukraine-1911750722.html
Киев намерен увеличить количество женщин-командиров на передовой
Киев намерен увеличить количество женщин-командиров на передовой - РИА Новости, 24.11.2023
Киев намерен увеличить количество женщин-командиров на передовой
Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган заявила, что руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:30
2023-11-24T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
алексей данилов
владимир зеленский
анна маляр
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган заявила, что руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой. Ранее в пятницу секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время пройдет волна демобилизации, со службы уволят тех военнослужащих, чья срочная служба подошла к концу, в частности, речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года. В свою очередь, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов. "У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", - приводит слова Дараган пресс-служба в Telegram-канале минобороны Украины. Она отметила, что законодательная база Украины прогрессивная, поэтому власти будут на местах в конкретных частях "гендерную политику" наполнять содержанием. В первую очередь это касается увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений и устранения искусственных проблем, связанных с их продвижением по службе в боевых частях. Дараган также привела статистику по количеству женщин в рядах ВСУ. По ее словам, более 62 тысяч женщин служат в армии, что составляет 7% от общей численности ВСУ, из которых 43,5 тысячи – военнослужащие, а 18,6 тысячи – гражданский персонал. "При этом 7,7 тысячи женщин - офицеры, 11,7 тысячи – сержантский состав, 22,7 тысячи – солдаты. В районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ", - резюмировала она. Как заявляла ранее тогдашний заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 20 ноября заявило, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления. В СВР также добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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в мире, украина, киев, россия, алексей данилов, владимир зеленский, анна маляр, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
Киев намерен увеличить количество женщин-командиров на передовой

Госсекретарь МО Дараган: Киев увеличит количество женщин-командиров на передовой

© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган заявила, что руководство страны в рамках развенчивания гендерных стереотипов планирует увеличить количество женщин в должностях командиров рот на передовой.
Ранее в пятницу секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время пройдет волна демобилизации, со службы уволят тех военнослужащих, чья срочная служба подошла к концу, в частности, речь идет о призванных в армию до февраля 2022 года. В свою очередь, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что после увольнения военкомов произошел провал мобилизации военнообязанных, ситуация настолько критична, что стала масштабнее, чем проблема нехватки снарядов.
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"У нас сегодня определенный перекос. Есть много женщин в должностях финансисток, работниц кадровых подразделений, юристок, но мы фактически не имеем женщин в должностях командиров хотя бы уровня роты. К сожалению, пока это вопрос исключительно стереотипов. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип "женщина не может командовать", - приводит слова Дараган пресс-служба в Telegram-канале минобороны Украины.
Она отметила, что законодательная база Украины прогрессивная, поэтому власти будут на местах в конкретных частях "гендерную политику" наполнять содержанием. В первую очередь это касается увеличения количества женщин в должностях командиров подразделений и устранения искусственных проблем, связанных с их продвижением по службе в боевых частях.
Дараган также привела статистику по количеству женщин в рядах ВСУ. По ее словам, более 62 тысяч женщин служат в армии, что составляет 7% от общей численности ВСУ, из которых 43,5 тысячи – военнослужащие, а 18,6 тысячи – гражданский персонал. "При этом 7,7 тысячи женщин - офицеры, 11,7 тысячи – сержантский состав, 22,7 тысячи – солдаты. В районе боевых действий находятся около 5 тысяч женщин из состава ВСУ", - резюмировала она.
Как заявляла ранее тогдашний заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, до 2026 года даже для украинок, которые имеют медицинскую специальность и могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии, по ее словам, могут быть мобилизованы только в добровольном порядке.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ 20 ноября заявило, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте, США ориентируют Киев на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления. В СВР также добавили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют Киеву снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, провести дополнительную мобилизацию женщин, число которых в рядах ВСУ уже перевалило за 40 тысяч.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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