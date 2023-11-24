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На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 24.11.2023
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14:41 24.11.2023 (обновлено: 14:42 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ukraine-1911610328.html
На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег
На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 24.11.2023
На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело новое уголовное дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его заподозрили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:41
2023-11-24T14:42
в мире
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело новое уголовное дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его заподозрили в отмывании более 10 миллиардов гривен (277,3 миллиона долларов), сообщило украинское издание "Страна". Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества. "НАБУ объявило новое подозрение экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Теперь его и других фигурантов дела подозревают еще и в отмывании более 10 миллиардов гривен преступных доходов. Дело касается коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В конце марта НАБУ сообщило о раскрытии преступной группировки во главе с бывшим главой фонда госимущества, по версии следствия, с 2019 по 2021 год присвоившим более 13 миллионов долларов. Имя чиновника ведомство не указывало. По версии украинских СМИ, речь шла о Сенниченко, занимавшем пост главы фонда госимущества с 2019 по начало 2022 года. В апреле НАБУ объявило в розыск подозреваемых по делу о махинациях в фонде госимущества, в том числе экс-главу организации.
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в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег

НАБУ заподозрило экс-главу фонда госимущества в отмывании 277,3 млн долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело новое уголовное дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его заподозрили в отмывании более 10 миллиардов гривен (277,3 миллиона долларов), сообщило украинское издание "Страна".
Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.
"НАБУ объявило новое подозрение экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Теперь его и других фигурантов дела подозревают еще и в отмывании более 10 миллиардов гривен преступных доходов. Дело касается коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В конце марта НАБУ сообщило о раскрытии преступной группировки во главе с бывшим главой фонда госимущества, по версии следствия, с 2019 по 2021 год присвоившим более 13 миллионов долларов. Имя чиновника ведомство не указывало. По версии украинских СМИ, речь шла о Сенниченко, занимавшем пост главы фонда госимущества с 2019 по начало 2022 года.
В апреле НАБУ объявило в розыск подозреваемых по делу о махинациях в фонде госимущества, в том числе экс-главу организации.
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В миреНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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