https://ria.ru/20231124/ukraine-1911610328.html

На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег

На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег - РИА Новости, 24.11.2023

На Украине экс-главу фонда госимущества заподозрили в отмывании денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело новое уголовное дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его заподозрили в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:41

2023-11-24T14:41

2023-11-24T14:42

в мире

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело новое уголовное дело против бывшего главы фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, его заподозрили в отмывании более 10 миллиардов гривен (277,3 миллиона долларов), сообщило украинское издание "Страна". Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества. "НАБУ объявило новое подозрение экс-главе фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. Теперь его и других фигурантов дела подозревают еще и в отмывании более 10 миллиардов гривен преступных доходов. Дело касается коррупционной схемы на Одесском припортовом заводе и в Объединенной горно-химической компании", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В конце марта НАБУ сообщило о раскрытии преступной группировки во главе с бывшим главой фонда госимущества, по версии следствия, с 2019 по 2021 год присвоившим более 13 миллионов долларов. Имя чиновника ведомство не указывало. По версии украинских СМИ, речь шла о Сенниченко, занимавшем пост главы фонда госимущества с 2019 по начало 2022 года. В апреле НАБУ объявило в розыск подозреваемых по делу о махинациях в фонде госимущества, в том числе экс-главу организации.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)