https://ria.ru/20231124/ukraina-1911689742.html

"Он жаловался". В США сделали неожиданное заявление об Украине

"Он жаловался". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.11.2023

"Он жаловался". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Президент Владимир Зеленский начал выражать недовольство из-за снижения поставок боеприпасов ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта, заявил капитан РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T17:45

2023-11-24T17:45

2023-11-24T17:45

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский начал выражать недовольство из-за снижения поставок боеприпасов ВСУ на фоне обострения арабо-израильского конфликта, заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Даже если они и получат деньги, боеприпасы и оружие им никто не даст. Украина сейчас находится в конце очереди, а Израиль — в самом начале. Зеленский в выходные жаловался на то, что поставки артиллерийских снарядов на Украину сократились, потому что их перенаправляют в Израиль", — отметил он.По словам эксперта, если Вашингтон еще может выделить финансовую помощь ВСУ, то оружие, боеприпасы, технику, танки, самолеты уже вряд ли. При этом Хо добавил, что уже слишком поздно для поставок в целом, так как ВСУ израсходовали живую силу.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил в начале недели секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. В Кремле же отметили, что чем раньше бывшая советская республика поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231124/zelenskiy-1911633189.html

https://ria.ru/20231124/nato-1911659969.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, израиль