https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html

В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей

В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей - РИА Новости, 24.11.2023

В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей

В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:20

2023-11-24T11:20

2023-11-24T12:50

происшествия

псковская область

великие луки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. По информации ведомства, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, обнаружили накануне в квартире в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетних."По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", – заявили в СК.Сейчас следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы преступления и устанавливают все его обстоятельства. Кроме того, предполагается дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики.

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907876930.html

псковская область

великие луки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, псковская область, великие луки