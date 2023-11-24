В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей
В Великих Луках мать заподозрили в убийстве найденных мертвыми трех детей
© Фото : СУ СКР по Псковской областиСотрудница СК России проводит осмотр места происшествия в Псковской области, где были обнаружены тела детей
Сотрудница СК России проводит осмотр места происшествия в Псковской области, где были обнаружены тела детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
По информации ведомства, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, обнаружили накануне в квартире в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района.
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетних.
"По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", – заявили в СК.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы преступления и устанавливают все его обстоятельства. Кроме того, предполагается дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики.