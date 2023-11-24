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В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей - РИА Новости, 24.11.2023
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11:20 24.11.2023 (обновлено: 12:50 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/ubiystvo-1911524232.html
В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей
В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей - РИА Новости, 24.11.2023
В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей
В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:20
2023-11-24T12:50
происшествия
псковская область
великие луки
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. По информации ведомства, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, обнаружили накануне в квартире в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетних."По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", – заявили в СК.Сейчас следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы преступления и устанавливают все его обстоятельства. Кроме того, предполагается дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики.
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907876930.html
псковская область
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происшествия, псковская область, великие луки
Происшествия, Псковская область, Великие Луки
В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей

В Великих Луках мать заподозрили в убийстве найденных мертвыми трех детей

© Фото : СУ СКР по Псковской областиСотрудница СК России проводит осмотр места происшествия в Псковской области, где были обнаружены тела детей
Сотрудница СК России проводит осмотр места происшествия в Псковской области, где были обнаружены тела детей - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : СУ СКР по Псковской области
Сотрудница СК России проводит осмотр места происшествия в Псковской области, где были обнаружены тела детей
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. В Псковской области нашли мертвыми троих детей, включая младенца, по подозрению в убийстве задержали их мать, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
По информации ведомства, тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, обнаружили накануне в квартире в Великих Луках и в частном доме на территории Куньинского района.
Следователи возбудили уголовные дела об убийстве малолетних.
"По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", – заявили в СК.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, фиксируют следы преступления и устанавливают все его обстоятельства. Кроме того, предполагается дать правовую оценку деятельности органов системы профилактики.
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ПроисшествияПсковская областьВеликие Луки
 
 
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