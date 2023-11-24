https://ria.ru/20231124/ubezhischa-1911703032.html

В БАПОР назвали число жителей сектора Газа, находящихся в убежищах ООН

В БАПОР назвали число жителей сектора Газа, находящихся в убежищах ООН - РИА Новости, 24.11.2023

В БАПОР назвали число жителей сектора Газа, находящихся в убежищах ООН

Более миллиона жителей сектора Газа укрываются в убежищах агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил генеральный... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:21

2023-11-24T18:21

2023-11-24T18:21

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

бапор

хамас

сектор газа

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ac43381584e272d4e4c8ad05c623246d.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более миллиона жителей сектора Газа укрываются в убежищах агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини в соцсети Х. "Мы также находимся сегодня на очень мрачном этапе, поскольку БАПОР фиксирует, что более миллиона человек сейчас укрываются в наших учреждениях по всему сектору Газа", - написал Лаззарини.Он добавил, что это более половины все перемещенных лиц в секторе Газа, однако "даже флаг ООН больше не может обеспечивать защиту людей в секторе Газа". По словам генерального комиссара, по мере наступления холодов значительно выросло распространение кожных и инфекционных заболеваний, усиливаемое антисанитарными условиями и дождями. Так некоторых местах сектора Газа заболеваемость по сравнению с прошлыми годами выросла в 45 раз. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, бапор, хамас, сектор газа, оон