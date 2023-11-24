https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html

В Алтайском крае откроют зимний туристический сезон в начале декабря

В Алтайском крае откроют зимний туристический сезон в начале декабря - РИА Новости, 24.11.2023

В Алтайском крае откроют зимний туристический сезон в начале декабря

Зимний туристический сезон откроют в Алтайском крае 2 декабря праздником "Алтайская зимовка", основной площадкой мероприятия в этом году станет Барнаул,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:28

2023-11-24T10:28

2023-11-24T10:28

алтайский край

алтайский край

барнаул

туризм

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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Зимний туристический сезон откроют в Алтайском крае 2 декабря праздником "Алтайская зимовка", основной площадкой мероприятия в этом году станет Барнаул, сообщают в Алтайтурцентре. "2 и 3 декабря в Алтайском крае в 8-й раз пройдет фестиваль "Алтайская зимовка", который приурочен к открытию зимнего туристического сезона в регионе. Он объединяет яркие спортивные и познавательные мероприятия, развлечения для детей и экскурсионную программу. В событии участвуют города и районы региона", - говорится в сообщении. Уточняется, что "сердце" "Алтайской зимовки" – Советский район. Там, на территории заказника "Лебединый", расположены незамерзающие озера – места зимовки около 1500 лебедей-кликунов. "Одна из задач фестиваля – развитие круглогодичного туризма. Это прекрасная возможность продлить сезон, быть активным круглый год. Разнообразие и большое количество видов спорта – свидетельство многочисленных возможностей для зимнего отдыха в Алтайском крае. В текущем году фестиваль объединит несколько локаций. Основным местом проведения мероприятий "Алтайской зимовки" станет город Барнаул", - отмечают в турцентре. Уточняется, что 2 декабря в 10.00 в Барнауле на горнолыжном комплексе "Авальман" состоится первенство Алтайского края по сноуборду и горнолыжному спорту, а в 14.00 "Авальман" станет молодежной площадкой фестиваля. "В рамках "Алтайской зимовки" на горнолыжном комплексе планируется костюмированный спуск на лыжах и сноубордах, зимняя зарядка, выступление диджея. Основной площадкой фестиваля 3 декабря станет парк "Центральный". На стационарной сцене пройдет концертная программа с лучшими творческими коллективами города и края, различными активностями для зрителей", - говорится в сообщении. В программе фестиваля - выставка-продажа алтайских сувениров, фестиваль авторских напитков и огненное шоу.

https://ria.ru/20231121/ekspozitsiya-1910822523.html

https://ria.ru/20231123/vystavka-1911386262.html

алтайский край

барнаул

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алтайский край, барнаул, туризм