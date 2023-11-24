https://ria.ru/20231124/turpotok-1911639885.html

Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза

Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза - РИА Новости, 24.11.2023

Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза

Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:30

2023-11-24T15:30

2023-11-24T15:30

тюменская область

тобольск

александр моор

туризм

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. Заявление прозвучало на стенде Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия". "Поток туристов ежегодно растет. Оперативные данные текущего года говорят о том, что по сравнению с прошлым он вырос на 10%", - отметил Моор. Губернатор отметил, что рост турпотока создает большую нагрузку на инфраструктуру, и региональные власти системно занимаются ее усовершенствованием. "В 2018 году мы открыли после реконструкции аэропорт, и уже в этом году заложили камень, и начался следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, потому что по расчетам мы уже скоро не сможем справиться и качественно обслужить тот пассажиропоток, который есть. В 2021 году "СИБУР" в Тобольске построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что также активно идет расширение федеральных дорог на север – в направлении Тобольска, и на восток – в сторону Ишима и Омска. "У нас есть несколько договоренностей и подписанных соглашений о строительстве новых отелей – в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Мы активно используем региональные гранты для поддержки наших туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни", - сообщил Моор. Среди основных туристических "магнитов" региона губернатор отметил горячие источники под Тюменью, аквапарк на термальной воде, санаторий Siberia resort & spa, признанный одним из лучших в России. Также в числе достопримечательностей Моор выделил старинный город Тобольск, блинную столицу России Ялуторовск. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231024/deti-1905030784.html

https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тобольск, александр моор, туризм