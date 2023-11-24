Рейтинг@Mail.ru
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
15:30 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/turpotok-1911639885.html
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза - РИА Новости, 24.11.2023
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза
Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:30
2023-11-24T15:30
тюменская область
тобольск
александр моор
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_0:63:1000:627_1920x0_80_0_0_d10de0ece969feb8b0d826169ed04a99.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. Заявление прозвучало на стенде Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия". "Поток туристов ежегодно растет. Оперативные данные текущего года говорят о том, что по сравнению с прошлым он вырос на 10%", - отметил Моор. Губернатор отметил, что рост турпотока создает большую нагрузку на инфраструктуру, и региональные власти системно занимаются ее усовершенствованием. "В 2018 году мы открыли после реконструкции аэропорт, и уже в этом году заложили камень, и начался следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, потому что по расчетам мы уже скоро не сможем справиться и качественно обслужить тот пассажиропоток, который есть. В 2021 году "СИБУР" в Тобольске построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что также активно идет расширение федеральных дорог на север – в направлении Тобольска, и на восток – в сторону Ишима и Омска. "У нас есть несколько договоренностей и подписанных соглашений о строительстве новых отелей – в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Мы активно используем региональные гранты для поддержки наших туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни", - сообщил Моор. Среди основных туристических "магнитов" региона губернатор отметил горячие источники под Тюменью, аквапарк на термальной воде, санаторий Siberia resort &amp; spa, признанный одним из лучших в России. Также в числе достопримечательностей Моор выделил старинный город Тобольск, блинную столицу России Ялуторовск. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231024/deti-1905030784.html
https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_27e04f17a2debb62ba9e8cedd6d74983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобольск, александр моор, туризм
Тюменская область, Тобольск, Александр Моор, Туризм

Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Заявление прозвучало на стенде Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия".
"Поток туристов ежегодно растет. Оперативные данные текущего года говорят о том, что по сравнению с прошлым он вырос на 10%", - отметил Моор.
Губернатор отметил, что рост турпотока создает большую нагрузку на инфраструктуру, и региональные власти системно занимаются ее усовершенствованием.
Ребенок купается в озере - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей
24 октября, 20:19
"В 2018 году мы открыли после реконструкции аэропорт, и уже в этом году заложили камень, и начался следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, потому что по расчетам мы уже скоро не сможем справиться и качественно обслужить тот пассажиропоток, который есть. В 2021 году "СИБУР" в Тобольске построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что также активно идет расширение федеральных дорог на север – в направлении Тобольска, и на восток – в сторону Ишима и Омска.
"У нас есть несколько договоренностей и подписанных соглашений о строительстве новых отелей – в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Мы активно используем региональные гранты для поддержки наших туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни", - сообщил Моор.
Среди основных туристических "магнитов" региона губернатор отметил горячие источники под Тюменью, аквапарк на термальной воде, санаторий Siberia resort & spa, признанный одним из лучших в России.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Инвесторы развивают турбизнес в селах Тюменской области, заявил Моор
24 августа, 19:50
Также в числе достопримечательностей Моор выделил старинный город Тобольск, блинную столицу России Ялуторовск.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
 
Тюменская областьТобольскАлександр МоорТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала