https://ria.ru/20231124/turpotok-1911639885.html
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза - РИА Новости, 24.11.2023
Моор: за пять лет турпоток в Тюменскую область увеличился в 1,5 раза
Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:30
2023-11-24T15:30
2023-11-24T15:30
тюменская область
тобольск
александр моор
туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор. Заявление прозвучало на стенде Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия". "Поток туристов ежегодно растет. Оперативные данные текущего года говорят о том, что по сравнению с прошлым он вырос на 10%", - отметил Моор. Губернатор отметил, что рост турпотока создает большую нагрузку на инфраструктуру, и региональные власти системно занимаются ее усовершенствованием. "В 2018 году мы открыли после реконструкции аэропорт, и уже в этом году заложили камень, и начался следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, потому что по расчетам мы уже скоро не сможем справиться и качественно обслужить тот пассажиропоток, который есть. В 2021 году "СИБУР" в Тобольске построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного", - сообщил Моор. Губернатор отметил, что также активно идет расширение федеральных дорог на север – в направлении Тобольска, и на восток – в сторону Ишима и Омска. "У нас есть несколько договоренностей и подписанных соглашений о строительстве новых отелей – в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Мы активно используем региональные гранты для поддержки наших туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни", - сообщил Моор. Среди основных туристических "магнитов" региона губернатор отметил горячие источники под Тюменью, аквапарк на термальной воде, санаторий Siberia resort & spa, признанный одним из лучших в России. Также в числе достопримечательностей Моор выделил старинный город Тобольск, блинную столицу России Ялуторовск. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231024/deti-1905030784.html
https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобольск, александр моор, туризм
Тюменская область, Тобольск, Александр Моор, Туризм
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поток туристов в Тюменскую область за последние пять лет увеличился в 1,5 раза, сообщил губернатор региона Александр Моор.
Заявление прозвучало на стенде Тюменской области в рамках Международной выставки-форума "Россия".
"Поток туристов ежегодно растет. Оперативные данные текущего года говорят о том, что по сравнению с прошлым он вырос на 10%", - отметил Моор.
Губернатор отметил, что рост турпотока создает большую нагрузку на инфраструктуру, и региональные власти системно занимаются ее усовершенствованием.
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"В 2018 году мы открыли после реконструкции аэропорт, и уже в этом году заложили камень, и начался следующий этап реконструкции аэропорта Рощино, потому что по расчетам мы уже скоро не сможем справиться и качественно обслужить тот пассажиропоток, который есть. В 2021 году "СИБУР
" в Тобольске
построил новый аэропорт, который в этом году получил статус международного", - сообщил Моор.
Губернатор отметил, что также активно идет расширение федеральных дорог на север – в направлении Тобольска, и на восток – в сторону Ишима
и Омска
.
"У нас есть несколько договоренностей и подписанных соглашений о строительстве новых отелей – в том числе совместно с корпорацией "Туризм.РФ". Мы активно используем региональные гранты для поддержки наших туристических компаний, чтобы строились глэмпинги, этнопарки, небольшие национальные деревни", - сообщил Моор.
Среди основных туристических "магнитов" региона губернатор отметил горячие источники под Тюменью
, аквапарк на термальной воде, санаторий Siberia resort & spa, признанный одним из лучших в России
.
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Также в числе достопримечательностей Моор выделил старинный город Тобольск, блинную столицу России Ялуторовск
.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.