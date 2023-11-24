https://ria.ru/20231124/tsur_biznes-1911739835.html

Подмосковье представило систему ЦУР "Бизнес" на форуме в Башкирии

Подмосковье представило систему ЦУР "Бизнес" на форуме в Башкирии - РИА Новости, 24.11.2023

Подмосковье представило систему ЦУР "Бизнес" на форуме в Башкирии

Московская область поделилась опытом внедрения системы ЦУР "Бизнес" в механизмы управления регионом на форуме "Международная неделя бизнеса – 2023" в Уфе,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T20:59

2023-11-24T20:59

2023-11-24T20:59

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московская область поделилась опытом внедрения системы ЦУР "Бизнес" в механизмы управления регионом на форуме "Международная неделя бизнеса – 2023" в Уфе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Там отметили, что система, разработанная и внедренная инвестиционным блоком правительства Подмосковья, получила высокие оценки на федеральном уровне и была рекомендована в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта. Опыт региона по разработке системы ЦУР "Бизнес", а также результаты ее работы представил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан. "Задача системы ЦУР "Бизнес" — собрать в одном центре все обращения предпринимателей к органам власти, по какому бы каналу связи они бы не поступали. В результате все обращения отрабатываются по установленному регламенту – без затяжек и без отписок. Порядка 80% поступающих обращений получают необходимую профессиональную консультационную поддержку практически сразу. Если ситуация требует более детального анализа – обращение передается профильному ведомству, которое готовит ответ. При необходимости к вопросу подключается Штаб по защите бизнеса Мининвеста, который решает поставленную задачу с привлечением всех необходимых для этого специалистов", - сказал Мальцан, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что каждый день подмосковный ЦУР "Бизнес" принимает около 50-60 обращений. С начала 2023 года в систему поступило около 10 тысяч обращений – около 93% из них уже отработано. Остальные задачи находятся в стадии решения.

https://ria.ru/20231124/tsifrovoy_gorod-1911442714.html

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московская область (подмосковье), бизнес, развитие, уфа, экономика