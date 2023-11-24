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Как построить цифровой город. Новый проект РИА Новости и Главгосэкспертизы

Как построить цифровой город. Новый проект РИА Новости и Главгосэкспертизы - РИА Новости, 24.11.2023

Как построить цифровой город. Новый проект РИА Новости и Главгосэкспертизы

Умные и мобильные технологии призваны сделать жизнь в Цифровом городе максимально удобной и безопасной, а взаимодействие горожан с государственными органами и... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T11:00

2023-11-24T11:00

2023-11-24T11:00

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Умные и мобильные технологии призваны сделать жизнь в Цифровом городе максимально удобной и безопасной, а взаимодействие горожан с государственными органами и различными службами - проще и быстрее. Сегодня это уже воплощающаяся реальность. Правда, в отличие от кино, многие цифровые объекты или системы не выглядят столь эффектно, их работа практически не видна рядовому горожанину. О том, как "цифра" трансформирует строительную отрасль, а городские сервисы, транспорт и ЖКХ становятся "умнее", расскажет мультимедийный проект РИА Новости, созданный совместно с Главгосэкспертизой России.Город надо сначала построить. И здесь на первый план выходит Технология информационного моделирования (ТИМ), связывающая процессы проектирования, строительства и эксплуатации жилых домов, школ, офисов или вузовских кампусов в единую цифровую вертикаль.По словам советника министра цифрового развития по ТИМ-технологиям Максима Нечипоренко, с помощью ТИМ можно ускорить процессы проектирования, экспертизы, обеспечить контроль этапов строительства, а также оптимизировать бюджетирование проектов и процессы закупки стройматериалов.В рамках формирования единого цифрового пространства стройотрасли Главгосэкспертиза запустила несколько цифровых сервисов для повышения скорости проектирования, строительства и эффективного управления жизненным циклом объектов. Мультимедийный проект расскажет как работают Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ) и Единая цифровая платформа экспертизы (ЕЦПЭ). Еще один сервис "Витрина проектов" позволит дешевле и быстрее построить по готовому образцу столь необходимые в вашем районе школу, детсад или стадион.Переход к работе с данными в рамках информационных моделей объектов позволит участникам строительной отрасли получать сведения в удобном для восприятия пользователей формате, не обрабатывая их вручную, подчеркивает начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.По его словам, это поможет местным органам власти и застройщикам принимать решения в части оценки объектов-аналогов, стоимости планируемого строительства, а также инвестиционной привлекательности объекта и выбора технологий его создания.Дом закончен - надо передать его заказчику. Цифровые технологии помогут упростить и этот процесс. Например, разработанная компанией "Сделка.рф" при поддержке Минстроя РФ система "Ключи" облегчит такой тонкий процесс, как передача квартиры, паркинга или кладовой покупателю и подписание с ним акта-приема передачи. О том, почему такая технология выгодна и застройщику, и клиенту расскажет директор по развитию компании Ольга Сидоренко.Информационная модель здания, созданная с помощью ТИМ, может использоваться и при дальнейшей его эксплуатации. Понять, как "цифровой двойник" дома работает для обеспечения безопасности людей в здании и на прилегающей территории поможет замгендиректора "Гаскар Групп" (входит в ГК "Аметист Групп") Александр Гелик.Многие горожане уже вовсю пользуются дарами "цифрового города" с помощью Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИСЖКХ). А с недавнего времени для собственников жилья во всех регионах РФ запущен сервис "Госуслуги.Дом" — мобильное приложение, позволяющее владельцам квартир в многоквартирных домах решать весь спектр вопросов, связанных с ЖКХ.По словам заместителя генерального директора по развитию и цифровой трансформации АО "Оператор информационной системы" Александра Горбачева, рассказавшего о функциональных возможностях системы, сервис продолжит развиваться."Сейчас в пилотном режиме в восьми регионах запущены официальные домовые чаты на платформе VK Messenger, где соседи могут познакомиться, обсудить проблемы дома и вместе выработать пути их решения", - рассказал он РИА Новости.Цифровизация касается, конечно, управления не только отдельными объектами, но и всем городским хозяйством, и даже целыми регионами. Проект "Умный город", реализуемый Минстроем России, направлен на повышение качества жизни людей в целом, и в том числе, на улучшение экологии. Важную роль в решении этой задачи играет электротранспорт. Развитие электротранспорта и инфраструктуры для него касается общественного наземного и водного транспорта, поясняет советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.Эта компания как раз развивает экосистему решений для цифровизации городской среды: от создания инфраструктуры и разработки программных решений до цифровых двойников для управления городом и регионом. Одна из разработок, о которой рассказывается в проекте, - созданная для регионов Цифровая платформа управления территорией (ЦПУТ).В числе важнейших задач и неоспоримых преимуществ "Умного города" - постоянный контакт с жителями. Именно эту миссию поддерживают центры управления регионами (ЦУР), представляющие собой компактный координационный центр, который помогает узнавать и решать повседневные вопросы жителей большой территории. ЦУР были созданы во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Они появились и в 530 муниципальных образованиях. За первые два года ЦУР обработали 17 миллионов обращений граждан, участвовали в разработке более тысячи управленческих решений и создании 123 тысяч пабликов органов власти в соцсетях. В два с половиной раза сократилось время отработки обращений.Хороший пример работы такого центра - ЦУР Башкортостана. О том, как эта информсистема позволяет мониторить республиканские инвестпроекты, анализировать ситуацию в разных отраслях экономики, обрабатывать вопросы жителей, координировать работу органов власти для их решения и многое другое, расскажет начальник Центра управления Республики Башкортостан Елена Прочаковская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости агентства, технологии, общество, риа новости, главгосэкспертиза, мультимедиа