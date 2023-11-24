https://ria.ru/20231124/tsakhal-1911578383.html

Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия - РИА Новости, 24.11.2023

Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в эфире телеканала... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:44

2023-11-24T13:44

2023-11-24T14:09

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС."Это перемирие и период прекращения боевых действий - временное, война не закончится, война будет возобновлена... Израильская армия уничтожит ХАМАС (палестинское движение)", - заявил представитель.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа