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Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия - РИА Новости, 24.11.2023
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13:44 24.11.2023 (обновлено: 14:09 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/tsakhal-1911578383.html
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия - РИА Новости, 24.11.2023
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в эфире телеканала... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:44
2023-11-24T14:09
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia.В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС."Это перемирие и период прекращения боевых действий - временное, война не закончится, война будет возобновлена... Израильская армия уничтожит ХАМАС (палестинское движение)", - заявил представитель.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит боевые действия в секторе Газа после прекращения перемирия, заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia.
В пятницу утром в 07.00 по местному времени (08.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
12:28
"Это перемирие и период прекращения боевых действий - временное, война не закончится, война будет возобновлена... Израильская армия уничтожит ХАМАС (палестинское движение)", - заявил представитель.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа вступит в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск), первая партия израильских заложников из 13 человек будет передана в тот же день около 16.00 по местному времени (17.00 мск). Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных, большинство освобождаемых - женщины и дети.
Ежедневно в рамках перемирия в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с помощью и четыре - с топливом и бытовым газом. Кроме того, ХАМАС указал, что удалось договориться с Израилем о "полной приостановке полетов его авиации в южной части страны на четыре дня, а в северной части - о приостановке полетов на шесть часов, с 10.00 до 16.00".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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