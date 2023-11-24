https://ria.ru/20231124/transformator-1911482513.html

В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор

В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор - РИА Новости, 24.11.2023

В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор

Трансформатор горит на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, спасатели тушат пожар, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T06:30

2023-11-24T06:30

2023-11-24T06:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Трансформатор горит на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, спасатели тушат пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В Юго-Восточном автономном округе Москвы произошло возгорание трансформатора на Чагинской подстанции. В настоящий момент спасатели тушат пожар на площади 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.

https://ria.ru/20231123/avariya-1911463844.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва