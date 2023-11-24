https://ria.ru/20231124/transformator-1911482513.html
В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор
В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор - РИА Новости, 24.11.2023
В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор
Трансформатор горит на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, спасатели тушат пожар, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T06:30
2023-11-24T06:30
2023-11-24T06:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Трансформатор горит на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, спасатели тушат пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В Юго-Восточном автономном округе Москвы произошло возгорание трансформатора на Чагинской подстанции. В настоящий момент спасатели тушат пожар на площади 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет.
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происшествия, москва
В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор
В Москве на Чагинской подстанции загорелся трансформатор, пострадавших нет
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Трансформатор горит на 180 "квадратах" на Чагинской подстанции на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, спасатели тушат пожар, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В Юго-Восточном автономном округе Москвы произошло возгорание трансформатора на Чагинской подстанции. В настоящий момент спасатели тушат пожар на площади 180 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пострадавших нет.