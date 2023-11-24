https://ria.ru/20231124/tovarooborot-1911614118.html

В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии

В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2023

В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии

Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:48

2023-11-24T14:48

2023-11-24T14:48

союзное государство

белоруссия

россия

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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский. "За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", - приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа. По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот". "Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.

https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html

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белоруссия, россия