https://ria.ru/20231124/tovarooborot-1911614118.html
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2023
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:48
2023-11-24T14:48
2023-11-24T14:48
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МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский. "За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", - приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа. По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот". "Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.
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белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии
Бельский: товарооборот России и Белоруссии за 9 месяцев составил $35,5 млрд
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.
"За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", - приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа.
По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот".
"Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.
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