Рейтинг@Mail.ru
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
14:48 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/tovarooborot-1911614118.html
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии - РИА Новости, 24.11.2023
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии
Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T14:48
2023-11-24T14:48
союзное государство
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский. "За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", - приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа. По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот". "Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.
https://ria.ru/20231108/dogovor-1908122531.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
В Минске оценили товарооборот России и Белоруссии

Бельский: товарооборот России и Белоруссии за 9 месяцев составил $35,5 млрд

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя - РИА Новости. Товарооборот России и Белоруссии в январе-сентябре этого года составил 35,5 миллиарда долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года, сообщил зампредседателя верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.
"За 9 месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Россией составил 35,5 миллиарда долларов. Это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды", - приводит слова Бельского пресс-служба законодательного органа.
По его словам, эта высокая планка не останавливает правительства и предприятия двух стран, которые "все увеличивают и увеличивают товарооборот".
"Продолжается реализация инвестиционных проектов в Беларуси, в том числе за счет кредитных средств Российской Федерации. Деятельность этих предприятий ориентирована, в первую очередь, на выпуск импортозамещающей продукции, которая будет востребована и в Беларуси, и в России. В центре внимания глав наших государств и правительств – дальнейшее развитие кооперационных связей и новых совместных проектов. Безусловно, достойный вклад в общую динамику вносит ежегодный форум регионов Беларуси и России", - сказал вице-спикер верхней палаты белорусского парламента.
Флаги России и Белоруссии
СБ Белоруссии: договор о гарантиях безопасности с Россией почти готов
8 ноября, 12:45
 
Союзное государствоБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала