https://ria.ru/20231124/toplivo-1911539144.html

Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане

Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане - РИА Новости, 24.11.2023

Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане

В Магадан завезли дорогое дизельное "Арктическое топливо", поэтому цена на него на нескольких заправочных станциях выросла с 74 рублей за литр до 81, рассказал... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:14

2023-11-24T12:14

2023-11-24T12:19

магадан

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152111/47/1521114748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a152d3beb548026054541e73d1dd41aa.jpg

МАГАДАН, 24 ноя - РИА Новости. В Магадан завезли дорогое дизельное "Арктическое топливо", поэтому цена на него на нескольких заправочных станциях выросла с 74 рублей за литр до 81, рассказал РИА Новости директор предприятия "Колыманефтепродукт", поставляющего нефтепродукты в регион. "Мы стали реализовывать дизельное топливо "Арктическое", которое по характеристикам предназначено для более холодных дневных и ночных температур. Собственно говоря, к нам многие автолюбители обращались с просьбой завезти именно его. Ведь когда они выезжают за пределы нашего города, в область, там температуры существенно ниже, а при минус 50 градусах топливо замерзает. В городе также дизельное топливо зимнее продолжает реализовываться за 74 рубля за литр, это другая марка нефтепродукта, не для экстремально низких температур", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магадан, общество