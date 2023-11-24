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Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане
Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане - РИА Новости, 24.11.2023
Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане
В Магадан завезли дорогое дизельное "Арктическое топливо", поэтому цена на него на нескольких заправочных станциях выросла с 74 рублей за литр до 81, рассказал... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:14
2023-11-24T12:14
2023-11-24T12:19
магадан
общество
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МАГАДАН, 24 ноя - РИА Новости. В Магадан завезли дорогое дизельное "Арктическое топливо", поэтому цена на него на нескольких заправочных станциях выросла с 74 рублей за литр до 81, рассказал РИА Новости директор предприятия "Колыманефтепродукт", поставляющего нефтепродукты в регион. "Мы стали реализовывать дизельное топливо "Арктическое", которое по характеристикам предназначено для более холодных дневных и ночных температур. Собственно говоря, к нам многие автолюбители обращались с просьбой завезти именно его. Ведь когда они выезжают за пределы нашего города, в область, там температуры существенно ниже, а при минус 50 градусах топливо замерзает. В городе также дизельное топливо зимнее продолжает реализовываться за 74 рубля за литр, это другая марка нефтепродукта, не для экстремально низких температур", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20231123/khleb-1911275148.html
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магадан, общество
Поставщик назвал причину подорожания дизельного топлива в Магадане
Поставщик объяснил повышение цены на дизель в Магадане завозом дорогого топлива