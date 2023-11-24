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В России начали первую в истории перегрузку топлива на плавучей АЭС - РИА Новости, 24.11.2023
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11:07 24.11.2023 (обновлено: 11:37 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/toplivo-1911520053.html
В России начали первую в истории перегрузку топлива на плавучей АЭС
В России начали первую в истории перегрузку топлива на плавучей АЭС - РИА Новости, 24.11.2023
В России начали первую в истории перегрузку топлива на плавучей АЭС
На единственной в мире плавучей АЭС на Чукотке провели первую в истории перегрузку ядерного топлива, сообщила пресс-служба компании-оператора российских атомных РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:07
2023-11-24T11:37
чукотка
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
билибинская аэс
россия
певек
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На единственной в мире плавучей АЭС на Чукотке провели первую в истории перегрузку ядерного топлива, сообщила пресс-служба компании-оператора российских атомных станций — концерна "Росэнергоатом"."Уникальную операцию проводят прямо на плаву и завершат до конца 2023 года. &lt;...&gt; Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов — правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", — говорится в публикации.Как отметил начальник отдела ядерной безопасности — главный физик объекта Максим Шамамбаев, радиационный фон при проведении работ не менялся и соответствовал естественному уровню, характерному для города Певек.Следующая перегрузка ядерного топлива на реакторной установке левого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", запланирована на 2024 год.Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых — энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке, в Чаун-Билибинском энергоузле, — большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны. Общая мощность ПАТЭС "Академик Ломоносов", выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности — порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 200 миллионов киловатт-часов. Население Певека — немногим более четырех тысяч человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20231108/toplivo-1908268317.html
https://ria.ru/20230615/smp-1878244251.html
чукотка
россия
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чукотка, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", билибинская аэс, россия, певек
Чукотка, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Билибинская АЭС, Россия, Певек
В России начали первую в истории перегрузку топлива на плавучей АЭС

В России начали перегрузку ядерного топлива на единственной в мире плавучей АЭС

© Фото : РосэнергоатомПервая в истории перегрузка топлива на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов"
Первая в истории перегрузка топлива на плавучей атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Росэнергоатом
Первая в истории перегрузка топлива на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов"
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На единственной в мире плавучей АЭС на Чукотке провели первую в истории перегрузку ядерного топлива, сообщила пресс-служба компании-оператора российских атомных станций — концерна "Росэнергоатом".
"Уникальную операцию проводят прямо на плаву и завершат до конца 2023 года. <...> Загрузку кассет со свежим топливом осуществили в один из двух реакторов — правого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", — говорится в публикации.
Как отметил начальник отдела ядерной безопасности — главный физик объекта Максим Шамамбаев, радиационный фон при проведении работ не менялся и соответствовал естественному уровню, характерному для города Певек.
Следующая перегрузка ядерного топлива на реакторной установке левого борта плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", запланирована на 2024 год.
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Ввод плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке был призван решить две ключевые задачи. Во-первых, это замещение выбывающих мощностей Билибинской АЭС, действующей с 1974 года, а также Чаунской ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Во-вторых — энергоснабжение основных горнодобывающих предприятий, расположенных на западной Чукотке, в Чаун-Билибинском энергоузле, — большого рудно-металлического кластера, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.
Общая мощность ПАТЭС "Академик Ломоносов", выдаваемая в береговую сеть Певека без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 70 МВт, а в режиме выдачи максимальной тепловой мощности — порядка 44 МВт. Выработка электроэнергии на ПАТЭС по итогам 2023 года составила 200 миллионов киловатт-часов. Население Певека — немногим более четырех тысяч человек, при этом ПАТЭС потенциально может обеспечить электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек.
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ЧукоткаРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Билибинская АЭСРоссияПевек
 
 
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