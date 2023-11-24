https://ria.ru/20231124/tonnel-1911723995.html

Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом - РИА Новости, 24.11.2023

Аксенов опроверг сообщения о строительстве тоннеля под Керченским проливом

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал враньем информацию в зарубежных СМИ о строительстве тоннеля под Керченским проливом – по его словам,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:13

2023-11-24T19:13

2023-11-24T19:13

в мире

керченский пролив

краснодарский край

украина

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале назвал враньем информацию в зарубежных СМИ о строительстве тоннеля под Керченским проливом – по его словам, таких планов нет. Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимных украинских чиновников и сообщения, якобы перехваченные украинскими спецслужбами, написала, что российские и китайские бизнесмены, связанные с властью, якобы провели секретные обсуждения планов строительства подводного тоннеля, соединяющего Краснодарский край с Крымом, в надежде создать транспортный маршрут, который будет защищен от нападений со стороны Украины. "По поводу информации в зарубежных СМИ, которые сообщают о якобы подготовке к строительству тоннеля под Керченским проливом с участием китайской стороны. Во-первых, это вранье. Нет таких планов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Во-вторых, по его словам, действительно, до реализации проекта по строительству Крымского моста были разные идеи, в числе которых строительство тоннеля и даже канатной дороги через пролив. "Но в итоге был выбран оптимальный и наиболее реалистичный вариант – мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив", - подчеркнул Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что не знает, что в голове у авторов американского издания и тех источников, на которые оно ссылается, и зачем они вбросили такую дезинформацию. "Это вопрос к ним. Но все-таки совет западным журналистам: не спешите доверять украинским источникам, так же как и украинскому руководству, потому что в их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения. И да, эксклюзив специально для журналистов "Вашингтон пост": на самом деле будет строиться не тоннель, а терминал для телепортации", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20231124/most-1911678287.html

https://ria.ru/20231124/utechka-1911476362.html

керченский пролив

краснодарский край

украина

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в мире, керченский пролив, краснодарский край, украина, сергей аксенов (политик)