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Титов стал новым замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 24.11.2023
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22:07 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/titov-1911747557.html
Титов стал новым замминистра сельского хозяйства
Титов стал новым замминистра сельского хозяйства - РИА Новости, 24.11.2023
Титов стал новым замминистра сельского хозяйства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства директора департамента регулирования рынков АПК министерства Максима... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T22:07
2023-11-24T22:07
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства директора департамента регулирования рынков АПК министерства Максима Титова, освободив от должности замминистра Ивана Лебедева, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовых актов. "Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром 24 ноября. Титов с 21 января 2019 года возглавлял в министерстве департамент регулирования рынков АПК, а до назначения на эту должность работал замдиректора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка. Согласно другому распоряжению, от должности заместителя министра сельского хозяйства по собственной просьбе освобожден Иван Лебедев. Он занимал ее с 30 ноября 2022 года; ранее, с июля 2017 года, был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства.
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политика, россия, михаил мишустин
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Титов стал новым замминистра сельского хозяйства

Мишустин назначил Титова новым замминистра сельского хозяйства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителем министра сельского хозяйства директора департамента регулирования рынков АПК министерства Максима Титова, освободив от должности замминистра Ивана Лебедева, соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовых актов.
"Назначить Титова Максима Александровича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром 24 ноября.
Титов с 21 января 2019 года возглавлял в министерстве департамент регулирования рынков АПК, а до назначения на эту должность работал замдиректора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка.
Согласно другому распоряжению, от должности заместителя министра сельского хозяйства по собственной просьбе освобожден Иван Лебедев. Он занимал ее с 30 ноября 2022 года; ранее, с июля 2017 года, был статс-секретарем - замминистра сельского хозяйства.
 
ПолитикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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