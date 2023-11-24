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Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 24.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:41 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/telemost-1911578006.html
Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"
Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 24.11.2023
Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"
Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:41
2023-11-24T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских округов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "В подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества" провели телемост с участниками СВО. Он был организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства обороны РФ. На него пригласили женщин, чьи сыновья защищают сейчас рубежи новых регионов страны. Телемост для них стал лучшим подарком к международному Дню матери, который будут отмечать 26 ноября", - отметили в пресс-службе. Для того, чтобы увидеть своих сыновей, женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы. "Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"

© Фото : Правительство Московской области/Константин СеменецТелемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде "Защитники Отечества"
Телемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : Правительство Московской области/Константин Семенец
Телемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских округов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"В подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества" провели телемост с участниками СВО. Он был организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства обороны РФ. На него пригласили женщин, чьи сыновья защищают сейчас рубежи новых регионов страны. Телемост для них стал лучшим подарком к международному Дню матери, который будут отмечать 26 ноября", - отметили в пресс-службе.
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Новый сервис привлек в Подмосковье 6 миллиардов рублей инвестиций
13:18
Для того, чтобы увидеть своих сыновей, женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы.
"Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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