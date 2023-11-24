https://ria.ru/20231124/telemost-1911578006.html

Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"

Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества" - РИА Новости, 24.11.2023

Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"

Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:41

2023-11-24T13:41

2023-11-24T13:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911577363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d3166aa72b824ceccaa24295c7c00b5.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских округов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "В подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества" провели телемост с участниками СВО. Он был организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства обороны РФ. На него пригласили женщин, чьи сыновья защищают сейчас рубежи новых регионов страны. Телемост для них стал лучшим подарком к международному Дню матери, который будут отмечать 26 ноября", - отметили в пресс-службе. Для того, чтобы увидеть своих сыновей, женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы. "Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20231124/novyy_servis-1911565189.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев