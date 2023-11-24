Телемост с участниками СВО организовали в фонде "Защитники Отечества"
© Фото : Правительство Московской области/Константин СеменецТелемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде "Защитники Отечества"
© Фото : Правительство Московской области/Константин Семенец
Телемост с участниками СВО организовали в подмосковном фонде "Защитники Отечества"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Телемост с участниками СВО прошел в подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества", в нем приняли участие матери бойцов более чем из десятка городских округов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"В подмосковном филиале фонда "Защитники Отечества" провели телемост с участниками СВО. Он был организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства обороны РФ. На него пригласили женщин, чьи сыновья защищают сейчас рубежи новых регионов страны. Телемост для них стал лучшим подарком к международному Дню матери, который будут отмечать 26 ноября", - отметили в пресс-службе.
Для того, чтобы увидеть своих сыновей, женщины приехали из Клина, Одинцова, Нахабина, Реутова, Апрелевки, Ивантеевки, Королева, Сергиева Посада, Подольска, Коломны и Каширы.
"Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждем вас домой и с Победой!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.