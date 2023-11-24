https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911749785.html

Воробьев: в Подмосковье внедрили 27 практик с использованием ИИ

Воробьев: в Подмосковье внедрили 27 практик с использованием ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

Воробьев: в Подмосковье внедрили 27 практик с использованием ИИ

Сегодня на базе искусственного интеллекта в Подмосковье внедрено 27 практик в восьми сферах общественной жизни, а в 2024 году появятся ещё три, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T22:21

2023-11-24T22:21

2023-11-24T22:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА 24 ноя - РИА Новости. Сегодня на базе искусственного интеллекта в Подмосковье внедрено 27 практик в восьми сферах общественной жизни, а в 2024 году появятся ещё три, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня в Московской области внедрено 27 практик (в восьми сферах) с использованием искусственного интеллекта - это здравоохранение, транспорт, все, что связано с мусором. В 2024 году планируем запустить еще три. Важно, чтобы и законодательство адаптировалось под возможности ИИ", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. С помощью искусственного интеллекта в Подмосковье через дорожные камеры выявляются и контролируются точки незаконного сброса отходов. С августа выявлено 167 таких случаев. В этом году удалось обнаружить 1253 свалки (на 700 меньше, чем в прошлом году), осталось ликвидировать 41 из них, рассказали в пресс-службе. Также в регионе действует робот Светлана, который каждый день принимает 35 тысяч звонков и помогает людям записаться в поликлинику или вызвать врача на дом. "Также Андрей Воробьев сказал о важности создания единой государственной платформы сбора больших данных и обучения ИИ, так как сейчас доступного и безопасного инструмента для разметки собранного материала нет. Это позволит не заниматься обучением одних и тех же ИИ-решений, поддерживать в актуальном состоянии уже имеющуюся базу знаний и обмениваться опытом друг с другом", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231124/tsur_biznes-1911739835.html

https://ria.ru/20231124/proekty-1911732810.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев