https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911663043.html
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:21
2023-11-24T16:21
2023-11-24T16:21
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. "В этой связи, предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ
Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта.
"В этой связи, предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Путин дал поручения по развитию ИИ в России