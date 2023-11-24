Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911663043.html
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:21
2023-11-24T16:21
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911647280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7315aaa27e6f19eaad3c8a28dd5e6c4e.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. "В этой связи, предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911647280_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_376b49be01a5e95521e8f840c9d1ff06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ

Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта.
"В этой связи, предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
16:14
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала