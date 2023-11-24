https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911663043.html

Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ

Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

Путин предложил подумать о создании больших отраслевых моделей на основе ИИ

Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:21

2023-11-24T16:21

2023-11-24T16:21

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать о разработке больших отраслевых моделей на основе искусственного интеллекта. "В этой связи, предлагаю подумать о разработке на основе генеративного искусственного интеллекта больших отраслевых моделей, предложить механизмы их практического внедрения, чтобы существенно повысить производительность труда, а значит и заработные платы в ключевых отраслях отечественной экономики", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин