https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911661878.html

Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ

Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2023

Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T16:18

2023-11-24T16:18

2023-11-24T16:18

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта. "Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. Он добавил, что при этом должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.

https://ria.ru/20231124/ai-1911660360.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, технологии