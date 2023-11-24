https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911661878.html
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:18
2023-11-24T16:18
2023-11-24T16:18
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта. "Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. Он добавил, что при этом должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ
Путин призвал сделать РФ одной из самых комфортных юрисдикций для развития ИИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта.
"Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Он добавил, что при этом должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.
Путин дал поручения по развитию ИИ в России