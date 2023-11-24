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Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
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16:18 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911661878.html
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T16:18
2023-11-24T16:18
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта. "Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey. Он добавил, что при этом должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал сделать Россию комфортной юрисдикцией для развития ИИ

Путин призвал сделать РФ одной из самых комфортных юрисдикций для развития ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России будут и дальше стремиться к тому, чтобы РФ стала одной из самых комфортных юрисдикций для развития искусственного интеллекта.
"Мы будем и дальше стремиться к тому, чтобы Россия стала одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта, для смелого поиска здесь необходимых всем решений", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Он добавил, что при этом должны быть сведены к минимуму любые угрозы для граждан, для сохранения персональных данных.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Путин дал поручения по развитию ИИ в России
16:14
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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