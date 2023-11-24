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Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
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15:47 24.11.2023 (обновлено: 16:14 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911648675.html
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России
Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:47
2023-11-24T16:14
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, сказал президент России Владимир Путин."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент России поручил отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.
https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России

Путин призвал создавать инфраструктуру для широкого использования ИИ в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, сказал президент России Владимир Путин.
"Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент России поручил отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.
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