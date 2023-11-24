https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911648675.html
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России
Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:47
2023-11-24T15:47
2023-11-24T16:14
технологии
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911644954_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_1446c3d1f69d140b3440c9182f82405e.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, сказал президент России Владимир Путин."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент России поручил отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.
https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911644954_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_229773d47afe29e899502f4504b3cf2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России
Путин призвал создавать инфраструктуру для широкого использования ИИ в России
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, сказал президент России Владимир Путин.
"Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.
Президент России поручил отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.
Путин поручил правительству облегчить доступ ученым к суперкомпьютерам