https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911648675.html

Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России

Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России - РИА Новости, 24.11.2023

Путин призвал создавать инфраструктуру для использования ИИ в России

Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:47

2023-11-24T15:47

2023-11-24T16:14

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Жизнь кардинальным образом меняется, и Россия должна быть впереди этих изменений, надо создавать инфраструктуру для широкого использования искусственного интеллекта (ИИ) в РФ, сказал президент России Владимир Путин."Жизнь кардинальным образом меняется, и мы должны быть впереди этих изменений. Безусловно, нужно настраивать всю систему поддержки развития, внедрения больших языковых моделей решений в области генеративного искусственного интеллекта, создавать инфраструктуру для их широкого использования", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.Президент России поручил отразить все эти вопросы в готовящемся сейчас национальном проекте по формированию экономики данных.

https://ria.ru/20231124/putin-1911658673.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин