https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911644617.html

Новую стратегию развития ИИ в России утвердят в ближайшее время

Новую стратегию развития ИИ в России утвердят в ближайшее время - РИА Новости, 24.11.2023

Новую стратегию развития ИИ в России утвердят в ближайшее время

Новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта в России будет утверждена в ближайшее время, в документ будет внесен ряд существенных изменений,... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:39

2023-11-24T15:39

2023-11-24T15:55

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта в России будет утверждена в ближайшее время, в документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи, речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, заявил президент России Владимир Путин."В самое ближайшее время, как один из первых шагов, будет подписан указ президента, утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта. С учетом стремительного роста технологий, в этот документ будет внесен ряд существенных изменений, конкретизированы цели и задачи, прежде всего, речь о расширении фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей", - сказал Путин на пленарном заседании конференции AI Journey.

https://ria.ru/20231124/skazka-1911641994.html

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россия, технологии, владимир путин