https://ria.ru/20231124/tekhnologii-1911570358.html

Технологии бережливого производства внедрили уже 95 ростовских предприятий

Технологии бережливого производства внедрили уже 95 ростовских предприятий - РИА Новости, 24.11.2023

Технологии бережливого производства внедрили уже 95 ростовских предприятий

Специалисты федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда помогли внедрить технологии бережливого производства уже на 95... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:26

2023-11-24T13:26

2023-11-24T13:26

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

россия

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552346_0:0:3041:1710_1920x0_80_0_0_a5315cf7be2817e795376caa4d8948e6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя - РИА Новости. Специалисты федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда помогли внедрить технологии бережливого производства уже на 95 ростовских предприятиях, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. По его данным, только в текущем году к участию в нацпроекте "Производительность труда" присоединились 26 ростовских предприятий, среди которых производители железобетонных изделий, судовых навигационных радиолокационных станций, а также компании, занимающиеся торговлей продуктами питания. "Всего за пять лет реализации нацпроекта специалисты федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности труда бесплатно помогли внедрить на 95 ростовских предприятиях технологии бережливого производства", - сказал Логвиненко журналистам. Он отметил, что участие в нацпроекте позволило повысить уровень компетенций не только у работников производственных участков, но и у руководящего состава, а это более 1,1 тысячи сотрудников предприятий-участников. По данным сайта Производительность.рф, на предприятиях по реализованным проектам в среднем удалось увеличить выработку продукции в выбранном потоке-образце на 40%, незавершенное производство и время протекания процесса сократить на 36% и 31% соответственно. Как отмечают сами предприятия-участники нацпроекта, применение технологий бережливого управления на производстве положительно сказывается на их результатах. Так, на промышленном предприятии в выбранном потоке время протекания процесса снизилось на 10%, выработка увеличилась на 33%, а запасы в потоке сократились на 12%. На предприятии сферы торговли в потоке оптовой продажи цельномолочной продукции организации время протекания процесса и незавершенное производство снизилось на 33% и 34% соответственно, производительность увеличилась на 37%. Таким образом, методы бережливого производства набирают популярность на предприятиях города. С 2022 года ежегодный прирост предприятий, оценивших преимущества участия, достиг 40%.

https://ria.ru/20231123/raskhody-1911374153.html

https://realty.ria.ru/20231116/rostov-1909754326.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, алексей логвиненко, россия, ростовская область