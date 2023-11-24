https://ria.ru/20231124/teatr-1911514902.html

Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком

Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком - РИА Новости, 24.11.2023

Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком

Три ведущие актрисы решили покинуть Воронежский Камерный театр после увольнения его создателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T10:52

2023-11-24T10:52

2023-11-24T10:52

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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Три ведущие актрисы решили покинуть Воронежский Камерный театр после увольнения его создателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, сообщается в Telegram-канале театра. Об увольнении Бычкова правительство области проинформировало во вторник. Отмечалось, что увольнение "состоялось по решению учредителя", которым является министерство культуры Воронежской области. Коллектив театра после этого выступил с открытым письмом, в котором встал на защиту худрука, назвав решение об его увольнении ошибкой. Министерство культуры Воронежской области заявило, что увольнение Бычкова не отразится на творческой составляющей учреждения. "Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр. 21 ноября по решению министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бабенкова играла на сцене Камерного театра как приглашенная артистка, Шевченко и Кузина состоят в штате и написали заявления на увольнение. "Поскольку все билеты на спектакли Камерного театра на ноябрь и декабрь проданы, Наталья Шевченко и Яна Кузина дали согласие принять в них участие как приглашенные исполнительницы", - добавили в театре. Созданный в 1993 году Камерный театр является ведущим театром Воронежа. Бычков был бессменным руководителем театра. Спектакли Камерного театра неоднократно номинировали на театральную премию "Золотая Маска".

https://ria.ru/20231124/tretyakovka-1911357338.html

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общество, россия, воронежская область, воронеж, наталья шевченко