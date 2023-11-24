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Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком - РИА Новости, 24.11.2023
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Культура
 
10:52 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/teatr-1911514902.html
Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком
Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком - РИА Новости, 24.11.2023
Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком
Три ведущие актрисы решили покинуть Воронежский Камерный театр после увольнения его создателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:52
2023-11-24T10:52
культура
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Три ведущие актрисы решили покинуть Воронежский Камерный театр после увольнения его создателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, сообщается в Telegram-канале театра. Об увольнении Бычкова правительство области проинформировало во вторник. Отмечалось, что увольнение "состоялось по решению учредителя", которым является министерство культуры Воронежской области. Коллектив театра после этого выступил с открытым письмом, в котором встал на защиту худрука, назвав решение об его увольнении ошибкой. Министерство культуры Воронежской области заявило, что увольнение Бычкова не отразится на творческой составляющей учреждения. "Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр. 21 ноября по решению министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бабенкова играла на сцене Камерного театра как приглашенная артистка, Шевченко и Кузина состоят в штате и написали заявления на увольнение. "Поскольку все билеты на спектакли Камерного театра на ноябрь и декабрь проданы, Наталья Шевченко и Яна Кузина дали согласие принять в них участие как приглашенные исполнительницы", - добавили в театре. Созданный в 1993 году Камерный театр является ведущим театром Воронежа. Бычков был бессменным руководителем театра. Спектакли Камерного театра неоднократно номинировали на театральную премию "Золотая Маска".
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общество, россия, воронежская область, воронеж, наталья шевченко
Культура, Общество, Россия, Воронежская область, Воронеж, Наталья Шевченко
Воронежский Камерный театр покинули три ведущие актрисы вслед за худруком

Воронежский Камерный театр вслед за худруком Бычковым покинули 3 ведущие актрисы

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Михаил Бычков
Художественный руководитель Михаил Бычков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Художественный руководитель Михаил Бычков. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Три ведущие актрисы решили покинуть Воронежский Камерный театр после увольнения его создателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, сообщается в Telegram-канале театра.
Об увольнении Бычкова правительство области проинформировало во вторник. Отмечалось, что увольнение "состоялось по решению учредителя", которым является министерство культуры Воронежской области. Коллектив театра после этого выступил с открытым письмом, в котором встал на защиту худрука, назвав решение об его увольнении ошибкой. Министерство культуры Воронежской области заявило, что увольнение Бычкова не отразится на творческой составляющей учреждения.
«
"Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина покидают Воронежский Камерный театр. 21 ноября по решению министерства культуры Воронежской области уволен основатель и художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков, в связи с этим театр решили покинуть три ведущие актрисы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабенкова играла на сцене Камерного театра как приглашенная артистка, Шевченко и Кузина состоят в штате и написали заявления на увольнение.
"Поскольку все билеты на спектакли Камерного театра на ноябрь и декабрь проданы, Наталья Шевченко и Яна Кузина дали согласие принять в них участие как приглашенные исполнительницы", - добавили в театре.
Созданный в 1993 году Камерный театр является ведущим театром Воронежа. Бычков был бессменным руководителем театра. Спектакли Камерного театра неоднократно номинировали на театральную премию "Золотая Маска".
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