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Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки - РИА Новости, 24.11.2023
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18:19 24.11.2023 (обновлено: 18:23 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки - РИА Новости, 24.11.2023
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки
Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:19
2023-11-24T18:23
происшествия
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россия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. "По обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший замглавы Краснодонского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, фигурант в ноябре 2022 года потребовал от предпринимательницы ежемесячно платить ему "за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам". Его задержали с поличным при передаче очередной взятки. Сумма взяток составила порядка 900 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html
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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки

СК: бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ.
"По обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший замглавы Краснодонского района", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года за взятки
21 ноября, 08:48
По версии следствия, фигурант в ноябре 2022 года потребовал от предпринимательницы ежемесячно платить ему "за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам". Его задержали с поличным при передаче очередной взятки.
Сумма взяток составила порядка 900 тысяч рублей.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Приангарье вынесли приговор главе муниципалитета за взятку
21 ноября, 06:29
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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