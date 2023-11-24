https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки - РИА Новости, 24.11.2023
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки
Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:19
2023-11-24T18:19
2023-11-24T18:23
происшествия
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. "По обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший замглавы Краснодонского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, фигурант в ноябре 2022 года потребовал от предпринимательницы ежемесячно платить ему "за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам". Его задержали с поличным при передаче очередной взятки. Сумма взяток составила порядка 900 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html
https://ria.ru/20231121/vzyatka-1910714713.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки
СК: бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки