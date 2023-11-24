https://ria.ru/20231124/sud-1911702550.html

Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки

Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки - РИА Новости, 24.11.2023

Бывшего замглавы Краснодонского района ЛНР будут судить за взятки

Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:19

2023-11-24T18:19

2023-11-24T18:23

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Бывший замглавы Краснодонского района ЛНР предстанет перед судом по обвинению в получении взятки, сообщает региональное управление СК РФ. "По обвинению в получении взятки перед судом предстанет бывший замглавы Краснодонского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, фигурант в ноябре 2022 года потребовал от предпринимательницы ежемесячно платить ему "за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности по пассажирским перевозкам". Его задержали с поличным при передаче очередной взятки. Сумма взяток составила порядка 900 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231121/sud-1910723914.html

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происшествия, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)