https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911643158.html

На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ

На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023

На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ

Российские войска на запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ в районах Работино и Вербовое, Киев потерял до 435 военнослужащих, три танка и 21 бронемашину, РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T15:36

2023-11-24T15:36

2023-11-24T16:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ в районах Работино и Вербовое, Киев потерял до 435 военнослужащих, три танка и 21 бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области."Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность