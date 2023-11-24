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На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ
На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ - РИА Новости, 24.11.2023
На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ
Российские войска на запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ в районах Работино и Вербовое, Киев потерял до 435 военнослужащих, три танка и 21 бронемашину, РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:36
2023-11-24T15:36
2023-11-24T16:08
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ в районах Работино и Вербовое, Киев потерял до 435 военнослужащих, три танка и 21 бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад украинских войск в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области."Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность
На Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ
МО: на Запорожском направлении отразили 11 атак ВСУ