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На Купянском направлении ВСУ потеряли более 305 военных
На Купянском направлении ВСУ потеряли более 305 военных - РИА Новости, 24.11.2023
На Купянском направлении ВСУ потеряли более 305 военных
Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 13 атак ВСУ, противник потерял более 305 военнослужащих и 25 единиц техники, сообщили в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T15:34
2023-11-24T15:34
2023-11-24T16:09
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за неделю на купянском направлении отразила 13 атак ВСУ, противник потерял более 305 военнослужащих и 25 единиц техники, сообщили в пятницу в Минобороны России."На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника", - сообщили в ведомстве.Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Загоруйковки, Кисловки и Купянска Харьковской области."Потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
На Купянском направлении ВСУ потеряли более 305 военных
МО: на Купянском направлении ВСУ потеряли более 305 военных